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Ensino superior

Participantes do Enem 2024 que cursarem licenciatura podem concorrer a bolsa

Programa Mais Professores vai ser lançado na terça-feira (14) e quer incentivar jovens para a carreira docente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2025 às 13:25

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 13:25

SÃO PAULO - O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que participantes do Enem 2024 já podem concorrer às bolsas de incentivo para quem cursar licenciatura. O benefício é uma das ações do programa Mais Professores, que será lançado nesta terça-feira (14) pelo presidente Lula (PT).
Segundo o ministro, a partir de sexta-feira (17), quando abrirem as inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), os candidatos já podem escolher os cursos de licenciatura e se inscrever para receber as bolsas do Pé-de-Meia Licenciatura.
O ministério da Educação, em Brasília
Sede do Ministério da Educação: R$ 1.050 por mês para quem cursar licenciatura Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Em um esforço para valorizar a carreira docente e atrair os jovens para a profissão, o MEC vai pagar R$ 1.050 por mês para quem cursar licenciatura. Parte do valor poderá ser sacado mensalmente e outra parcela ficará retida, como uma poupança, que poderá ser retirada quando o aluno se formar e for dar aula na rede pública.
O programa Mais Professores terá uma série de iniciativas para aumentar a atratividade da carreira docente e melhorar a formação desses futuros profissionais. No ano passado, o ministério já havia limitado a educação a distância para cursos de licenciatura para até 50% da carga horária.
Agora, devem ser anunciados também um exame de seleção unificada, uma espécie de Enem dos professores, para que as redes municipais e estaduais possam contratar novos profissionais. Também será anunciado um incentivo para contratar professores para regiões do país com falta dessa mão de obra, em uma estratégia parecida com a do Mais Médicos.

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