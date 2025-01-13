Participantes do Enem 2024 que cursarem licenciatura podem concorrer a bolsa

O programa Mais Professores terá uma série de iniciativas para aumentar a atratividade da carreira docente e melhorar a formação desses futuros profissionais. No ano passado, o ministério já havia limitado a educação a distância para cursos de licenciatura para até 50% da carga horária.

Agora, devem ser anunciados também um exame de seleção unificada, uma espécie de Enem dos professores, para que as redes municipais e estaduais possam contratar novos profissionais. Também será anunciado um incentivo para contratar professores para regiões do país com falta dessa mão de obra, em uma estratégia parecida com a do Mais Médicos.