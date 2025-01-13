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Só 1 da rede pública

Enem 2024 teve apenas 12 redações nota mil, menor número da história

Tema do texto foi sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil; em 2023, foram 60 artigos com pontuação máxima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2025 às 16:02

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 16:02

SÃO PAULO - Apenas 12 estudantes conseguiram nota mil na redação do Enem 2024. É o menor número de participantes com pontuação máxima já registrado no exame, no ano passado, por exemplo, 60 pessoas tiveram nota mil.
O tema da redação do Enem 2024 foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".
Inep divulga cartilha de redação para o Enem 2024
Inep divulga cartilha de redação para o Enem 2024 Crédito: Freepik
Apenas um aluno de escola pública, de Minas Gerais, conseguiu atingir a nota máxima na redação, todos os demais estudaram na rede particular.
O ministro da Educação, Camilo Santana, disse, em entrevista coletiva na manhã desta segunda (13), que o Inep, órgão responsável pela prova, irá analisar os resultados.
"Vamos procurar entender o que significa esse resultado e pensar em ações e políticas a partir dessa análise"
Camilo Santana - Ministro da Educação
O texto da redação é corrigido a partir de cinco competências, com valor de 200 pontos cada uma: o domínio do português, compreensão do tema e aplicação de conceitos, articulação de informações, coesão e proposta de intervenção.
O Enem deste ano teve mais de 4,32 milhões de inscritos em todo o país, um aumento de 9,95% em relação a 2023. A proficiência média dos candidatos também teve aumento em relação ao ano passado, passando de 543 para 546 pontos.
"Quando há a ampliação de participantes, a tendência é de que a média diminua, por isso, esse aumento ainda que pequeno é muito positivo", disse o ministro.
A média dos participantes, no entanto, teve queda nas provas de matemática, ciências humanas e ciências da natureza.

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As notas dos candidatos foram divulgadas na manhã desta segunda-feira. Com o resultado, os participantes podem concorrer às vagas das principais universidades do país.
As notas estão disponíveis na página do participante e são acessadas com login e senha.
Com o resultado em mãos, os participantes podem disputar vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), obter bolsas de estudo pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) ou financiamento pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) em cursos de faculdade particulares.
As inscrições para o Sisu 2025 começam já na sexta-feira (17) e seguem até 21 de janeiro. Nesse período, com a nota do Enem o candidato pode selecionar duas opções de curso para concorrer.

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