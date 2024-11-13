Enem 2024: número de faltantes cai e ES tem aumento de presença nas provas

Dos 74,3 mil inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 no Espírito Santo, 51,9 mil compareceram às provas no segundo e último dia de aplicação, realizado no domingo (10). Segundo o Ministério da Educação (MEC), o número supera em 2,7 mil estudantes o total de inscritos que fizeram as provas no segundo dia de provas em 2023, quando 49,2 mil alunos estiveram presentes. Em termos percentuais, a adesão ao exame foi de 69,8% este ano, contra 66,7% no ano passado.
De acordo com o ministério, tradicionalmente, a presença no segundo dia é menor que a do primeiro dia em todo o país. Neste ano, em 3 de novembro, data da primeira avaliação, com a redação e avaliações de linguagens, 54,9 mil estudantes compareceram às salas no Estado, o equivalente à 73,9% dos inscritos. Já em 2023, dos 73.734 inscritos, 52,2 mil fizeram as provas no primeiro dia, referente a pouco mais de 70%. Em 2022, houve 63.705 inscritos, com 29,2% faltosos – cerca de 18 mil ausências, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
No país, o Enem contabilizou 4,32 milhões de inscrições, número superior aos 3,93 milhões de 2023 e aos 3,47 milhões de 2022. Da mesma forma, o índice de participação do exame neste ano supera os de 2022 e 2023 tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas, como divulga o MEC.
Em 2024, 3,15 milhões de alunos (73,4% do total, contra 71,9% de 2023) compareceram às provas no primeiro dia, enquanto 2,98 milhões de alunos fizeram o Enem no segundo dia de avaliação.
A expectativa dos estudantes agora é voltada para a divulgação dos gabaritos e cadernos de questões oficiais do exame. Segundo o Ministério da Educação, os gabaritos devem ser liberados ao público até o dia 20 de novembro e o resultado final, em 13 de janeiro de 2025.
Já para quem perdeu a prova por problemas logísticos ou de saúde, o prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, vai até a próxima sexta-feira (15).