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Enem 2024: reveja live com análises do segundo dia de prova

Professores do curso preparatório Gama Pré-Vestibular analisam a dificuldade da prova e apresentam o resultado de gabarito extraoficial; veja transmissão no site A Gazeta

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 19:50

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

10 nov 2024 às 19:50
Neste domingo (10), aconteceu a aplicação do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O vestibular, que é a maior porta de entrada para o ensino superior no país, contou com a participação de cerca de 70 mil estudantes capixabas. Se você é um desses participantes não pode perder a live de comentários de especialistas com análise das questões da avaliação.  A transmissão será feita por A Gazeta em parceria com o curso preparatório Gama Pré Vestibular, hoje (10) às 19h30. 

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Ao todo, o exame teve uma redação e 180 questões objetivas, que avaliaram conhecimentos e habilidades em Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática, divididos em dois dias de prova. O gabarito oficial já tem data para divulgação, e poderá ser conferido pelos participantes. Além de conferir a live, os leitores de A Gazeta poderão avaliar o desempenho na prova com o Simulador de Nota, que calcula seus acertos com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI).

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