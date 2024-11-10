Enem 2024: reveja live com análises do segundo dia de prova

Neste domingo (10), aconteceu a aplicação do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O vestibular, que é a maior porta de entrada para o ensino superior no país, contou com a participação de cerca de 70 mil estudantes capixabas. Se você é um desses participantes não pode perder a live de comentários de especialistas com análise das questões da avaliação. A transmissão será feita por A Gazeta em parceria com o curso preparatório Gama Pré Vestibular, hoje (10) às 19h30.
Ao todo, o exame teve uma redação e 180 questões objetivas, que avaliaram conhecimentos e habilidades em Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática, divididos em dois dias de prova. O gabarito oficial já tem data para divulgação, e poderá ser conferido pelos participantes. Além de conferir a live, os leitores de A Gazeta poderão avaliar o desempenho na prova com o Simulador de Nota, que calcula seus acertos com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI).