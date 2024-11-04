Enem: saiba quando será divulgado o gabarito oficial da prova

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio 2024, cuja aplicação foi iniciada domingo (3), será divulgado no dia 20 de novembro, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela prova.
A divulgação do gabarito oficial será feita exclusivamente na página do Enem no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Vale lembrar que o gabarito não permite ao participante calcular sua nota na avaliação.
Isso acontece porque o Inep utiliza um método específico para o cálculo da nota, que atribui pesos diferentes para cada questão do exame, é a Teoria de Resposta ao Item (TRI).
A divulgação das notas individuais dos alunos é prevista para 13 de janeiro de 2025.
No domingo, os candidatos fizeram as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. No próximo, 10 de novembro, os estudantes encaram as questões de Matemática e Ciências da Natureza.