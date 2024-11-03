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1º dia

Tranquila ou complicada: o que dizem candidatos do ES sobre prova do Enem

Prova começou às 13h30 e, a partir das 15h30, candidatos já poderiam deixar locais de prova; exame neste domingo (3) vai até as 19h

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 16:12

Isabelle Braconnot

Isabelle Braconnot

Publicado em 

03 nov 2024 às 16:12
Caíque Rosa, de 16 anos, fez o Enem pela primeira vez e foi um dos primeiros a sair do local de prova.
Caíque Rosa, 16 anos, estudante, fez o Enem pela primeira vez e foi um dos primeiros a sair do local de prova. Crédito: Yasmin Spiegel
No Espírito Santo, a previsão é de que mais de 74 mil estudantes fariam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e o primeiro dia de prova é neste domingo (3). O exame começou às 13h30 e vai até as 19h, mas alguns estudantes já finalizaram. Alguns acharam a prova tranquila, outros encontraram dificuldade.
O estudante Caíque Rosa, de 16 anos, fez prova na Estácio de Jardim Camburi e disse que gostou do tema de redação. "Achei a prova legal, e existe uma grande pressão em cima, mas achei tudo bem tranquilo. ”, contou.
"Gostei muito do tema da redação, os textos de apoio estavam bons e deram muita base para o meu texto. Usei como argumentação que muito do apagamento cultural da população negra do Brasil vem do comodismo"
Caíque Rosa - Estudante de 16 anos
Gabriela Abraão, de 17 anos, fez a prova pela primeira vez e relata complicação
Gabriela Abraão, de 17 anos, fez a prova pela primeira vez e relata complicação Crédito: Isabelle Braconnot
Já Gabriela Abraão, de 17 anos, que fez a prova pela primeira vez e está no segundo ano do ensino médio, falou que a prova foi complicada, mas disse que estava nervosa. Como era só para o treino, ela conseguiu passar pelo nervosismo e ela sentiu que precisa estudar mais para os próximos anos. Não estava tão preparada para o tema da redação, mas conseguiu desenvolver. E agora o seu objetivo para os próximos anos é foco total e mais estudo.
Lucas Henriques Santos Ferrara, 16 anos, também fez a prova pela primeira vez, para treinar
Lucas Henriques Santos Ferrara, 16 anos, também fez a prova pela primeira vez, para treinar Crédito: Yasmin Spiegel
Lucas Henriques Santos Ferrara, 16 anos, também fez a prova pela primeira vez, para treinar. Ele conta que achou o tema da redação bom, mas, diferentemente do Caíque, não acha que o texto motivacional ajudou. “Li o texto motivacional e fiquei com dúvida. Fora isso, achei a prova cansativa e era o que eu esperava mesmo, foi exatamente o que os professores falaram”, disse o estudante.
Isabelle Branconnot e Yasmin Spiegel são alunas do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora Wanessa Scardua.

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