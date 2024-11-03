Estudantes do ES fazem Enem pela primeira vez: 'Orei antes de vir'

Luiz Miguel Mazzega Lamas, 18 anos, ira realizar o Enem pela 1° vez Crédito: Rebeca Fagundes

Na expectativa de fazer a prova neste domingo (3), primeiro dia do Exame Nacional de Ensino Medio, estreantes do Enem chegam cedo e fazem oração para que dê tudo certo. O Luiz Miguel Mazzega Lamas, de 18 anos, é estudante de rede pública e trabalha nos Correios. Ele foi fazer prova no Colégio Salesiano.

O jovem diz que este é seu primeiro Enem e que se preparou o ano inteiro, estudando bastante, para tentar passar em Engenharia. Antes de realizar a prova, ele conta que faz um ritual de ficar com a família e orar, para se acalmar. “Ontem tirei o dia para todo para mim, hoje eu orei antes de vir e pedi para Deus que dê tudo certo”, disse.

Elen Freitas, 22, moradora da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva