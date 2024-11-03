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Veteranos do Enem no ES fazem prova de novo para realizar sonhos

Candidatos que já fizeram o exame refazem a prova neste domingo (3); para eles, as primeiras tentativas serviram como experiência

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 14:30

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

03 nov 2024 às 14:30
Sebastiana Aurélio, 53 anos, irá fazer o Enem pela 1° vez e quer entrar na graduação de Enfermagem
Sebastiana Aurélio, 53 anos, veio fazer o Enem pela segunda vez Crédito: Carol Leal
Entre os mais de 74 mil candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo neste domingo (3), há aqueles que estão indo atrás dos sonhos mais uma vez. Além dos estudantes que acabaram de sair do ensino médio, alguns candidatos de idades variadas buscam novamente a oportunidade de iniciar uma graduação, trocar de curso ou mudar de vida.
Para eles, refazer a prova não é problema. A técnica em enfermagem Sebastiana Aurélio, de 53 anos, vai tentar a prova pela segunda vez. O objetivo é entrar em uma universidade federal para cursar graduação em Enfermagem e complementar sua formação.
"Como já fiz a prova pela primeira vez, tô bem tranquila, já sei o que esperar. Já na redação, como todo ano o texto é diferente, a gente se prepara pra uma coisa e quando vai ver é outra. Não tenho ideia de qual vai ser o tema, mas vou saber argumentar na hora", disse.
Igor Matias dos Reis, de 26 anos, vai fazer a prova do Enem pela terceira vez
Igor Matias dos Reis está fazendo a prova do Enem pela terceira vez Crédito: Carol Leal
Faltando poucos minutos para fechar o portão, o Igor Matias dos Reis chegou ao local de prova confiante para tentar pela terceira vez. O jovem de 26 anos deseja cursar Ciências Contábeis e acredita que as experiências anteriores com o Enem são positivas. "Tô bem mais leve. A expectativa é a melhor possível!", afirmou.
A prova do Enem acontece em todo o Brasil neste domingo, das 13h30 às 19h. O tema de redação foi revelado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, logo após a prova ser iniciada.
Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora Wanessa Scardua.

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