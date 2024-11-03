Veteranos do Enem no ES fazem prova de novo para realizar sonhos

Sebastiana Aurélio, 53 anos, veio fazer o Enem pela segunda vez Crédito: Carol Leal

Entre os mais de 74 mil candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo neste domingo (3), há aqueles que estão indo atrás dos sonhos mais uma vez. Além dos estudantes que acabaram de sair do ensino médio, alguns candidatos de idades variadas buscam novamente a oportunidade de iniciar uma graduação, trocar de curso ou mudar de vida.

Para eles, refazer a prova não é problema. A técnica em enfermagem Sebastiana Aurélio, de 53 anos, vai tentar a prova pela segunda vez. O objetivo é entrar em uma universidade federal para cursar graduação em Enfermagem e complementar sua formação.

"Como já fiz a prova pela primeira vez, tô bem tranquila, já sei o que esperar. Já na redação, como todo ano o texto é diferente, a gente se prepara pra uma coisa e quando vai ver é outra. Não tenho ideia de qual vai ser o tema, mas vou saber argumentar na hora", disse.

Igor Matias dos Reis está fazendo a prova do Enem pela terceira vez Crédito: Carol Leal

Faltando poucos minutos para fechar o portão, o Igor Matias dos Reis chegou ao local de prova confiante para tentar pela terceira vez. O jovem de 26 anos deseja cursar Ciências Contábeis e acredita que as experiências anteriores com o Enem são positivas. "Tô bem mais leve. A expectativa é a melhor possível!", afirmou.

