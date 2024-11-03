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Confira critérios

Perdeu a prova do Enem 2024? Veja se tem direito à reaplicação

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela prova, prevê no edital a possibilidade de solicitar a reaplicação do exame

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 14:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2024 às 14:52
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de todo um ano se preparando para fazer o Enem, é desesperador perder a prova por imprevistos que podem acontecer no dia. Por isso, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela prova, prevê no edital a possibilidade de solicitar a reaplicação do exame.
Essa é uma oportunidade para candidatos que foram prejudicados ao longo da aplicação do exame ou que não puderam comparecer ao local de prova — mas em circunstâncias específicas.
As provas serão reaplicadas para os participantes que se enquadrem nos critérios estabelecidos nos dias 10 e 11 de dezembro. A divulgação antecipada das datas da reaplicação é uma novidade do Enem 2024.
O pedido para a reaplicação deve ser feito na página do participante do Enem.
Segundo o edital do Enem 2024, podem pedir a reaplicação, os candidatos que enfrentaram problemas como:
- Comprometimento da infraestrutura
- Desastres naturais
- Falta de energia elétrica no local de prova
- Erros no procedimento de aplicação da prova, ou qualquer outro que comprovadamente tenha prejudicado o(a) participante antes ou durante a realização da prova A solicitação será avaliada e leva em conta as intercorrências registradas em cada município/local de prova.

Problemas de saúde

Entre os problemas de saúde que permitem ao candidato solicitar a reaplicação estão doenças como:
- Influenza A ou B
- Covid-19
- Tuberculose
- Coqueluche
- Rubéola
- Varíola
- Sarampo
- Difteria
- Varicela
- Meningites ou doença meningocócica
- Poliomelite por vírus
- Doença invasiva por Haemophilus influenza
É preciso apresentar atestado médico na justificativa do pedido para a reaplicação.
As regras do edital definem que o participante que "alegar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não concluir as provas ou precisar ausentar-se do local de provas" não pode solicitar a reaplicação.

Como fica o segundo dia de prova?

Segundo o edital, o participante afetado por problemas logísticos durante o primeiro dia de aplicação das provas deverá comparecer no segundo dia e poderá solicitar a reaplicação apenas do primeiro dia de prova.

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