A Gazeta transmite série de lives com dicas para as provas do Enem

A seis dias para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá no próximo domingo, 3 de novembro, os estudantes de todo o país começam a buscar estratégias para lembrar, o máximo possível, dos conteúdos trabalhados ao longo do ano e, dessa forma, aumentar o desempenho na avaliação.
Para ajudar os candidatos, o cursinho Gama Pré-Vestibular preparou uma série de lives com importantes dicas sobre os assuntos mais cotados para cair na avaliação deste ano, o Enem na Mira. Os aulões serão transmitidos pelo site A Gazeta. Nesta segunda-feira (28), os estudantes poderão conferir, a partir das 19h30, a live com orientações de Filosofia e Sociologia, com o professor Nate Baptista.
Desta segunda-feira (28) até a próxima sexta (1º), as transmissões serão dedicadas às áreas de Ciências Humanas e Linguagens que mais caem na prova, compostas pelas disciplinas de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa e Redação. Na próxima semana, também de segunda (4) até sexta (8) será a vez das disciplinas da área de Exatas, para ajudar na preparação para o segundo dia de prova, que acontece em 10 de novembro.
Veja a programação desta semana:
- 28/10: Revisão Filosofia e Sociologia
- 29/10: Revisão Linguagens
- 30/10: Revisão Geografia
- 31/10: Revisão História
- 01/11: Revisão Redação