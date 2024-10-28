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Enem 2024

A Gazeta transmite série de lives com dicas para as provas do Enem

Professores do Gama Pré-Vestibular vão trazer orientações de conteúdos que podem cair no exame, marcado para os próximos dias 3 e 10 de novembro
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

28 out 2024 às 11:01

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 11:01

Inep divulga cartilha de redação para o Enem 2024
Provas do Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro Crédito: Freepik
A seis dias para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá no próximo domingo, 3 de novembro, os estudantes de todo o país começam a buscar estratégias para lembrar, o máximo possível, dos conteúdos trabalhados ao longo do ano e, dessa forma, aumentar o desempenho na avaliação.
Para ajudar os candidatos, o cursinho Gama Pré-Vestibular preparou uma série de lives com importantes dicas sobre os assuntos mais cotados para cair na avaliação deste ano, o Enem na Mira. Os aulões serão transmitidos pelo site A Gazeta. Nesta segunda-feira (28), os estudantes poderão conferir, a partir das 19h30, a live com orientações de Filosofia e Sociologia, com o professor Nate Baptista.
Desta segunda-feira (28) até a próxima sexta (1º), as transmissões serão dedicadas às áreas de Ciências Humanas e Linguagens que mais caem na prova, compostas pelas disciplinas de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa e Redação. Na próxima semana,  também de segunda (4) até sexta (8) será a vez das disciplinas da área de Exatas, para ajudar na preparação para o segundo dia de prova, que acontece em 10 de novembro.
Veja a programação desta semana: 
  • 28/10: Revisão Filosofia e Sociologia
  • 29/10: Revisão Linguagens
  • 30/10: Revisão Geografia
  • 31/10: Revisão História
  • 01/11: Revisão Redação

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