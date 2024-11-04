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BBC Brasil

Como usar as notas do Enem para entrar em faculdades no exterior

Algumas universidades de Portugal têm acordo com o Brasil para aceitar Enem; nos EUA e Canadá, o Enem pode ser considerado como um dos critérios para ingresso

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 16:05

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 nov 2024 às 16:05
Imagem BBC Brasil
Instituto Universitário de Lisboa é uma das instituições que aceitam Enem Crédito: Divulgação
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, é uma parte fundamental da vida acadêmica do Brasil — servindo para ingresso em diversas faculdades no Brasil através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni).
O Enem também permite pleitear financiamento estudantil em programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Mas o Enem também pode ser uma porta de entrada para universidades no exterior?
A resposta depende de cada instituição e de cada país. Universidades de ponta no exterior costumam ter processos rigorosos de admissão em que o Enem não é levado em conta.
Alguns países têm processos próprios semelhantes ao Enem, e não aceitam o exame brasileiro. É o caso da Alemanha, onde mesmo estudantes brasileiros precisam fazer o exame nacional do país, o Abitur. O Abitur é realizado em algumas escolas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O país onde o Enem é mais amplamente aceito como forma de ingresso é Portugal, devido a um acordo entre os governos dos dois países.
Mais de 30 universidades, institutos politécnicos e escolas superiores têm em 2024 acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Mas cada instituição portuguesa define as regras e os pesos para uso das notas.
Veja no final desta reportagem as 35 instituições portuguesas que aceitam o Enem nos seus processos.
Confira abaixo alguns países cujas instituições citam o Enem em seu processo de admissão.
Imagem BBC Brasil
Universidade de Oxford, mais antiga do mundo, não aceita o Enem para admissão em seus cursos de graduação Crédito: Getty Images

Reino Unido

A Universidade de Oxford, a mais antiga do mundo, não aceita o Enem como forma de ingresso em seus programas de undergraduate (equivalente à graduação no Brasil).
O site da Universidade de Cambridge para estudantes brasileiros, também considerada uma das melhores do mundo, não cita especificamente o Enem, mas lista uma série de qualificações que são exigidas.
"O Certificado de Ensino Médio não é considerado uma preparação adequada para uma candidatura competitiva à Universidade de Cambridge. Recomendamos fortemente que você faça um estudo mais aprofundado se desejar se candidatar a um diploma de graduação", diz o site.
"Exemplos das qualificações que seriam consideradas adequadas para admissão em Cambridge são os A Levels, o International Baccalaureate (IB), cinco ou mais cursos de Advanced Placement (AP) ou possivelmente o primeiro ano de um curso de graduação em uma universidade fora do Reino Unido", completa
Cambridge recomenda que os candidatos entrem em contato com a faculdade à qual desejam se inscrever para obter mais orientações.
O mesmo aviso explícito é feito pela London School of Economics (LSE): "O certificado de ensino médio e/ou vestibular/ENEM/PAS não é aceito como qualificação de entrada para a LSE".
Mas há universidades britânicas que aceitam o Enem.
É o caso da Universidade Kingston, que diz em seu site aceitar estudantes com nota igual ou superior a 55%, entre outros critérios.
O Enem também é citado como critério de admissão por diversas outras instituições, que exigem qualificações extra, além do exame brasileiro:
Universidade de Glasgow
Birkbeck
Universidade de Loughborough
Nottingham Trent University

EUA

Algumas instituições americanas mencionam o Enem como critério para admissão:
New York University
Drexel University
Northeastern University
Temple University
Imagem BBC Brasil
New York University é uma das que considera o Enem como critério de entrada Crédito: Divulgação

Irlanda

University College Dublin
University College Cork
National College of Ireland

Canadá

Universidade de Toronto
Humber College
Universidade Trent

Portugal

Há em 2024, segundo o site do Inep, 35 instituições portuguesas que aceitam nota do Enem como forma de ingresso, num acordo conhecido como Enem Portugal.
Em todas essas instituições, a nota do Enem é apenas um dos elementos considerados.
As instituições são:
Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE
Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa - ESSNorteCVP
Universidade Autónoma de Lisboa – UAL
Instituto Politécnico da Lusofonia – Ipluso
Instituto de Estudos Superiores de FAFE – IESFafe
Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia – Isla
Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém
Instituto Superior de Gestão – ISG
Instituto Superior D. Dinis Isdom
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes – Ismat
Instituto Português de Administração de Marketing – Ipam
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – IPVC
Instituto Português de Administração e Marketing – Porto – Ipam
Universidade Nova de Lisboa
Instituto Politécnico de Beja – IPBeja
Instituto Politécnico de Leiria
Instituto Politécnico do Porto – IPP
Instituto Politécnico de Coimbra – IPC
Universidade da Beira Interior – UBI
Universidade do Minho – Uminho
Instituto Politécnico de Santarém
Instituto Politécnico de Castelo Branco
Instituto Politécnico de Bragança
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias – ULHT
Instituto Politécnico de Portalegre
Instituto Politécnico de Viseu
Universidade Católica Portuguesa – UCP
Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida – ISPA
Escola Superior Artística do Porto – ESAP
Universidade de Aveiro – UAVEIRO
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – ESENFC
Universidade da Maia – UMAIA
Instituto Politécnico da Maia – IPMAIA
Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Universidade Europeia
Esta reportagem foi publicada originalmente em 10 fevereiro de 2022 e atualizada e republicada em 2024...

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