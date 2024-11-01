Enem à vista: assista aulão gratuito com dicas para ir bem na redação

A série Enem na Mira traz dicas com os conteúdos mais cotados a cair no exame, que será realizado dos dois próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro.

Nesta semana, os aulões foram dedicados às disciplinas deste primeiro final de semana de provas: Linguagens, Redação e Ciências Humanas — que engloba conteúdos de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Na próxima semana, as lives serão focadas no segundo dia, que cobra conhecimentos e habilidades em Matemática e Ciências da Natureza — área formada pelas matérias de Biologia, Química, Física.