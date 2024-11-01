Enem à vista: assista aulão gratuito com dicas para ir bem na redação

Faltando apenas 2 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a expectativa dos candidatos para o dia da prova só aumenta. Quando o assunto é redação, então, essa ansiedade é ainda maior em relação ao tema que será cobrado. Mas, mesmo sem saber o assunto a ser tratado, fazer um texto que segue os padrões exigidos pela prova é a melhor estratégia para garantir aquele notão. Para ajudar, a professora Jô Kutz, do curso preparatório Gama Pré-Vestibular, comanda a aula de revisão com dicas de redação, nesta sexta-feira (1º), com transmissão pelo site A Gazeta.
A série Enem na Mira traz dicas com os conteúdos mais cotados a cair no exame, que será realizado dos dois próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro.
Nesta semana, os aulões foram dedicados às disciplinas deste primeiro final de semana de provas: Linguagens, Redação e Ciências Humanas — que engloba conteúdos de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Na próxima semana, as lives serão focadas no segundo dia, que cobra conhecimentos e habilidades em Matemática e Ciências da Natureza — área formada pelas matérias de Biologia, Química, Física.
As lives preparatórias estão sendo transmitidas de segunda a sexta-feira, às 19h30, e estão disponíveis no site A Gazeta. Confira as revisões desta semana: