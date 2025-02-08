Carnaval de Vitória: Jucutuquara promete fazer o Sambão 'pulsar'

As escolas de samba já estão esquentando os tamborins para o Carnaval de Vitória. Para entrar no clima, em parceria com o videocast Tá na Mesa, A Gazeta apresenta série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Os convidados revelam detalhes sobre o que vão levar para o Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
Neste episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito conversam com o presidente da Unidos de Jucutuquara, Ewerton Fernandes, e a vice, Andrea Monteiro. Primeira a desfilar pelo Grupo Especial no próximo dia 22, a escola levará para a avenida o enredo "Pulsar da Vida". Confira os detalhes no vídeo a seguir.