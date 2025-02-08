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Carnaval de Vitória: Jucutuquara promete fazer o Sambão 'pulsar'

Em parceria com videocast Tá na Mesa, A Gazeta traz bate-papo com representantes da escola, que será a primeira desfilar pelo Grupo Especial, no próximo dia 22

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2025 às 07:00
As escolas de samba já estão esquentando os tamborins para o Carnaval de Vitória. Para entrar no clima, em parceria com o videocast Tá na Mesa, A Gazeta apresenta série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Os convidados revelam detalhes sobre o que vão levar para o Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
Neste episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito conversam com o presidente da Unidos de Jucutuquara, Ewerton Fernandes, e a vice, Andrea Monteiro. Primeira a desfilar pelo Grupo Especial no próximo dia 22, a escola levará para a avenida o enredo "Pulsar da Vida". Confira os detalhes no vídeo a seguir.

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