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Piedade revela detalhes de desfile sobre orixás protetores das crianças

Em parceria com videocast Tá na Mesa, A Gazeta traz bate-papo com representantes da escola, que desfilará pelo Grupo Especial, no próximo dia 22

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2025 às 07:00
Abram alas para o Carnaval de Vitória. Com as escolas de samba nos últimos preparativos antes de entrar na avenida, A Gazeta apresenta uma série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial, em parceria com o videocast Tá na Mesa. Os convidados revelam detalhes sobre o que vão levar para o Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
Neste episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito conversam com o presidente da Unidos da Piedade, Professor Jocelino, e o carnavalesco Vitor Vasale. Terceira a desfilar pelo Grupo Especial no próximo dia 22, a escola levará para a avenida o enredo "Ibeji", para celebrar os orixás protetores das crianças. Confira os detalhes no vídeo a seguir.

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