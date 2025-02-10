Piedade revela detalhes de desfile sobre orixás protetores das crianças

Abram alas para o Carnaval de Vitória. Com as escolas de samba nos últimos preparativos antes de entrar na avenida, A Gazeta apresenta uma série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial, em parceria com o videocast Tá na Mesa. Os convidados revelam detalhes sobre o que vão levar para o Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
Neste episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito conversam com o presidente da Unidos da Piedade, Professor Jocelino, e o carnavalesco Vitor Vasale. Terceira a desfilar pelo Grupo Especial no próximo dia 22, a escola levará para a avenida o enredo "Ibeji", para celebrar os orixás protetores das crianças. Confira os detalhes no vídeo a seguir.