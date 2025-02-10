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Carnaval de Vitória

Andaraí exalta o Mercado da Capixaba no Sambão do Povo

Com um enredo que resgata a memória e a cultura locais, a escola promete um espetáculo vibrante na sexta-feira (21)

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 11:22

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

10 fev 2025 às 11:22
Com a reedição do enredo
A Andaraí reeditou o enredo "Histórias que a vovó contava" no desfile de 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
Com o enredo “Mercado da Capixaba – A folia verde e rosa exalta sua tradição!”, a Andaraí será a quinta escola a entrar no Sambão do Povo, no dia 21 de fevereiro, e promete um desfile que valoriza a memória e a cultura locais. O Mercado da Capixaba, um marco na história do comércio de Vitória, será retratado como peça fundamental no desenvolvimento da região.
O presidente da escola, Thiago Bandeira, destaca que o mercado já foi berço da rádio do Espírito Santo e está localizado entre duas vias importantes da cidade, as avenidas Princesa Isabel e Jerônimo Monteiro, por onde passaram os primeiros carnavais de Vitória. Além da ligação com a maior manifestação cultural brasileira, o Mercado da Capixaba, enquanto centro mercantil em um passado não muito distante, atraía milhares de pessoas de diferentes regiões, impulsionando o crescimento das áreas ao seu redor.
A verde e rosa de Santa Martha terá como intérprete oficial Emerson Dias, que já atuou ao lado de Quinho como intérprete do Acadêmicos do Salgueiro, uma das gigantes do carnaval carioca. Além disso, a escola fez uma mudança estratégica em seu elemento cenográfico, o tripé, que antes fazia parte da comissão de frente e passará a desfilar juntamente com a bateria.
Alegorias
O desfile será dividido em cinco alas, cada uma contando uma parte da história do Mercado da Capixaba, desde sua construção até os produtos comercializados, os festivais musicais que já aconteceram no local, o incêndio que o destruiu e sua reconstrução.
A última comissão será acompanhada por um carro alegórico de aproximadamente 20 metros de comprimento. Nele, o ninho da serpente exalta o renascimento do Mercado como uma fênix das cinzas.
Expectativas
“Nossa expectativa é a melhor possível”, afirmou Thiago Bandeira, ao ser questionado sobre a preparação para o desfile. Segundo ele, a escola está pronta para fazer um grande espetáculo, com efeitos pirotécnicos, um elenco no nível das agremiações do Grupo Especial e integrantes que, até o ano passado, desfilavam na elite do carnaval.
"Respeitamos todas as co-irmãs e suas comunidades, ganhar ou perder faz parte do que se apresenta na avenida. Vamos buscar e lutar pelo título que nossa comunidade tanto deseja"
Thiago Bandeira - Presidente da escola de samba
História da agremiação
Andaraí surgiu na década de 1940, a partir do time de futebol, nas cores azul e branco. Em 1946, foi fundada a batucada do Andaraí, que desfilava em Vitória como bloco. Na década de 1970 se firmou como Associação Cultural Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Andaraí e, em 1975, foi batizada pela Estação Primeira de Mangueira, sendo assim, a agremiação acolheu as cores verde e rosa.
A escola é pentacampeã do Grupo de Acesso A, vencendo nos anos de 1991, 1992, 2011, 2017 e 2020. Além de ser bicampeã do Grupo de Acesso B, se consagrando campeã em 1990 e 2015.
Em 2024, com 177,60 pontos, a escola reeditou o enredo "Histórias que a vovó contava", inspirado no carnaval de 1991, quando foi campeã do Grupo A, abordando um mix de lendas, folclores, sonhos e evolução tecnológica.
Ficha Técnica
  • Escola: Andaraí
  • Fundação: 1946 
  • Cores: Verde e rosa
  • Símbolo: Cobra naja 
  • Comunidade: Santa Martha
  • Presidente: Thiago Bandeira  
  • Carnavalesco: Alex Santiago 
  • Enredo: Mercado da Capixaba – A folia verde e rosa exalta sua tradição!
  • Intérprete Oficial: Emerson Dias
  • Mestre de bateria: Kaio Amorim 
  • Rainha de bateria: Fabrícia Vieira
  • 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Weskley e Alana  
  • Coreógrafo da comissão de frente: Anderson Alves  
  • Componentes: 1.300
  • N° de alas: 18
  • N° de alegorias: 02 carros e 02 tripés

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