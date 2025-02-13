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Copa do Brasil

Veja os valores dos ingressos para União-MT x Vasco no Kleber Andrade

Partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira (18), às 21h30

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 14:08

Públicado em 

13 fev 2025 às 14:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Futebol
Vegetti anotou os dois gols do Vasco e evitou a derrota diante do Volta Redonda Crédito: Ricardo Medeiros
A partir das 14h desta quinta-feira (13), o torcedor poderá comprar os ingressos para a partida entre União Rondonópolis e Vasco, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, que acontecerá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na próxima terça-feira (18), às 21h30.
As vendas estão abertas no site Bilheteria Digital e os valores dos ingressos foram definidos em R$ 238,00 (inteira - com mais R$ 35,70), R$ 139,00 (meia solidária - com mais R$ 20,85 de taxa) e R$ 119,00 (meia - com mais R$ 17,85). Em breve, as entradas também serão disponibilizadas em pontos físicos.
O clube mato-grossense receberia a partida no estádio Luthero Lopes, mas aceitou uma proposta de R$ 700 mil e vendeu o mando de campo. Por isso, a partida será realizada no Klebão.
A empresa responsável pela realização da partida vai cumprir com todas as despesas do clube do Mato Grosso. "O clube informa que o valor pago pela empresa que adquiriu o jogo foi de R$ 700 mil reais, montante esse que será pago em duas parcelas de R$ 350 mil, além de realizar o pagamento de todas as despesas de logística, alimentação e hospedagem da delegação do União até a cidade de Cariacica-ES". 

Último jogo do Vasco no ES

No início deste mês, o Vasco empatou com o Volta Redonda por 2 a 2, em jogo válido pela sétima rodada da Taça Guanabara. O Gigante da Colina não fez uma boa partida, mas contou com o faro de gol de Vegetti, que balançou a rede duas vezes e fez o Cruz-Maltino arrancar o empate no último minuto da partida. 
Neste jogo, 21.626 torcedores estiveram no Kleber Andrade, o que estabeleceu o novo recorde de público do estádio desde sua reinauguração em dezembro de 2014. O recorde anterior era do próprio Vasco com um público de 21.255 presentes, assim como o recorde de público de uma partida de futebol no Espírito Santo. Em 1986, Rio Branco e Vasco reuniram 32.328 pagantes e mais de 40 mil presentes, que assistiram à vitória do Capa-Preta por 1 a 0 no antigo Klebão.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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