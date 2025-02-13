Veja os valores dos ingressos para União-MT x Vasco no Kleber Andrade

Vegetti anotou os dois gols do Vasco e evitou a derrota diante do Volta Redonda Crédito: Ricardo Medeiros

A partir das 14h desta quinta-feira (13), o torcedor poderá comprar os ingressos para a partida entre União Rondonópolis e Vasco, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, que acontecerá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na próxima terça-feira (18), às 21h30.

As vendas estão abertas no site Bilheteria Digital e os valores dos ingressos foram definidos em R$ 238,00 (inteira - com mais R$ 35,70), R$ 139,00 (meia solidária - com mais R$ 20,85 de taxa) e R$ 119,00 (meia - com mais R$ 17,85). Em breve, as entradas também serão disponibilizadas em pontos físicos.

O clube mato-grossense receberia a partida no estádio Luthero Lopes, mas aceitou uma proposta de R$ 700 mil e vendeu o mando de campo. Por isso, a partida será realizada no Klebão.

A empresa responsável pela realização da partida vai cumprir com todas as despesas do clube do Mato Grosso. "O clube informa que o valor pago pela empresa que adquiriu o jogo foi de R$ 700 mil reais, montante esse que será pago em duas parcelas de R$ 350 mil, além de realizar o pagamento de todas as despesas de logística, alimentação e hospedagem da delegação do União até a cidade de Cariacica-ES".

Último jogo do Vasco no ES

No início deste mês, o Vasco empatou com o Volta Redonda por 2 a 2 , em jogo válido pela sétima rodada da Taça Guanabara. O Gigante da Colina não fez uma boa partida, mas contou com o faro de gol de Vegetti, que balançou a rede duas vezes e fez o Cruz-Maltino arrancar o empate no último minuto da partida.