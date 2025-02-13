20 mil vagas no ES abertas para se qualificar sem sair de casa

Oportunidade para estudar sem sair de casa Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para as 20 mil vagas em cursos on-line de qualificação profissional . Esta é a 1ª oferta do Programa Qualificar ES - Geral. As oportunidades estão distribuídas por 20 opções de formação para os moradores do Espírito Santo.

Os cursos, com carga horária de 120 horas, abrangem diversas áreas do conhecimento, incluindo Alfabetização e Letramento, Atendimento ao Cliente, Informática Avançada, Gestão Financeira, Marketing Digital, Maquiagem, Panificação e Redação para o Enem. Além disso, novas opções foram adicionadas à grade, como Design Gráfico e Comunicação, Photoshop Básico e Fotografia com Celular para seu Negócio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, no site do Qualificar ES . Para se inscrever, os interessados devem ter 16 anos ou mais; acesso à internet e ter noções básicas de informática e navegação na web.

Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos distintos. A lista de aprovados será divulgada no dia 7 de março. As aulas on-line começam no dia 19 de março e os participantes terão até 30 de maio para concluir a qualificação.

Só terão direito ao certificado aqueles candidatos que obtiverem o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.

Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira as vagas

Alfabetização e Letramento

Atendimento ao Cliente (Novo)

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

Design Gráfico e Comunicação (Novo)

E-Commerce

Educação Especial e Inclusiva

Empreendedorismo e Inovação

Ferramentas do Google para os Negócios

Fotografia com Celular para seu Negócio (Novo)

Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas

Inclusão Sociodigital para Melhor Idade

Informática Avançada

Maquiagem

Marketing Digital para seu Negócio

Panificação

Photoshop Básico (Novo)

Redação para o Enem

Secretaria Escolar

Word e Excel