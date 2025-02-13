Já estão abertas as inscrições para as 20 mil vagas em cursos on-line de qualificação profissional. Esta é a 1ª oferta do Programa Qualificar ES - Geral. As oportunidades estão distribuídas por 20 opções de formação para os moradores do Espírito Santo.
Os cursos, com carga horária de 120 horas, abrangem diversas áreas do conhecimento, incluindo Alfabetização e Letramento, Atendimento ao Cliente, Informática Avançada, Gestão Financeira, Marketing Digital, Maquiagem, Panificação e Redação para o Enem. Além disso, novas opções foram adicionadas à grade, como Design Gráfico e Comunicação, Photoshop Básico e Fotografia com Celular para seu Negócio.
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, no site do Qualificar ES. Para se inscrever, os interessados devem ter 16 anos ou mais; acesso à internet e ter noções básicas de informática e navegação na web.
Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos distintos. A lista de aprovados será divulgada no dia 7 de março. As aulas on-line começam no dia 19 de março e os participantes terão até 30 de maio para concluir a qualificação.
Só terão direito ao certificado aqueles candidatos que obtiverem o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.
Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Confira as vagas
- Alfabetização e Letramento
- Atendimento ao Cliente (Novo)
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Creche
- Design Gráfico e Comunicação (Novo)
- E-Commerce
- Educação Especial e Inclusiva
- Empreendedorismo e Inovação
- Ferramentas do Google para os Negócios
- Fotografia com Celular para seu Negócio (Novo)
- Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas
- Inclusão Sociodigital para Melhor Idade
- Informática Avançada
- Maquiagem
- Marketing Digital para seu Negócio
- Panificação
- Photoshop Básico (Novo)
- Redação para o Enem
- Secretaria Escolar
- Word e Excel
20 mil vagas no ES abertas para se qualificar sem sair de casa