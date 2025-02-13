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20 mil vagas no ES abertas para se qualificar sem sair de casa

Os cursos, com carga horária de 120 horas, abrangem diversas áreas do conhecimento, incluindo Alfabetização e Letramento, Atendimento ao Cliente,  entre outras opções

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 14:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 fev 2025 às 14:37
curso on-line
Oportunidade para estudar sem sair de casa Crédito: Freepik
Já estão abertas as inscrições para as 20 mil vagas em cursos on-line de qualificação profissional. Esta é a 1ª oferta do Programa Qualificar ES - Geral. As oportunidades estão distribuídas por 20 opções de formação para os moradores do Espírito Santo.
Os cursos, com carga horária de 120 horas, abrangem diversas áreas do conhecimento, incluindo Alfabetização e Letramento, Atendimento ao Cliente, Informática Avançada, Gestão Financeira, Marketing Digital, Maquiagem, Panificação e Redação para o Enem. Além disso, novas opções foram adicionadas à grade, como Design Gráfico e Comunicação, Photoshop Básico e Fotografia com Celular para seu Negócio.
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, no site do Qualificar ES.  Para se inscrever, os interessados devem ter 16 anos ou mais; acesso à internet e ter noções básicas de informática e navegação na web.
Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos distintos. A lista de aprovados será divulgada no dia 7 de março. As aulas on-line começam no dia 19 de março e os participantes terão até 30 de maio para concluir a qualificação.
Só terão direito ao certificado aqueles candidatos que obtiverem o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.
Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira as vagas

  • Alfabetização e Letramento  
  • Atendimento ao Cliente (Novo)
  • Auxiliar Administrativo  
  • Auxiliar de Creche  
  • Design Gráfico e Comunicação (Novo) 
  • E-Commerce  
  • Educação Especial e Inclusiva  
  • Empreendedorismo e Inovação  
  • Ferramentas do Google para os Negócios 
  • Fotografia com Celular para seu Negócio (Novo)
  • Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas  
  • Inclusão Sociodigital para Melhor Idade  
  • Informática Avançada 
  • Maquiagem 
  • Marketing Digital para seu Negócio  
  • Panificação  
  • Photoshop Básico (Novo)
  • Redação para o Enem 
  • Secretaria Escolar
  • Word e Excel
20 mil vagas no ES abertas para se qualificar sem sair de casa

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