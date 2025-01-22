ES tem 1.355 vagas exclusivas para mulheres em cursos de qualificação

Curso para aprender a fazer unha em gel Crédito: Freepik

Correção O nome correto do curso é Preparação de Salgados e não como constava na primeira versão da matéria. O texto foi atualizado.

Mulheres interessadas em fazer um curso de qualificação de graça devem ficar atentas. Estão abertas 1.355 vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES reservadas ao público feminino. As aulas são presenciais em 23 cidades do Espírito Santo.

São mais de 20 opções de qualificação como bolos caseiros, cuidador infantil, depilação, designer de sobrancelhas e cuidados com a pele, maquiagem, panificação, tortas doces e salgadas e unha em gel. Também estão abertas 8.510 oportunidades para o público em geral.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, no site do programa.

Para participar, as candidatas precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever; e ser do gênero feminino.

A lista das candidatas classificados e suplentes será divulgada no site do programa no dia 28 de fevereiro. Já as aulas vão começar no dia 11 de março.

Só terá direito ao certificado a candidata que tenha a presença de, no mínimo, 75% da carga horária.

Ao final da qualificação, as participantes recebem um kit empreendedor. O conjunto será disponibilizado para os alunos do eixo Ambiente e Saúde (Maquiagem; Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele; Escova e Penteados; Unha em Gel); eixo Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer); eixo Produção Industrial (subárea Moda); e Produção Alimentícia (subárea Gastronomia).

De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti), responsável pelo programa, o edital Mulher Viva Mais é uma iniciativa inclusiva e estratégica para apoiar a qualificação feminina.

A pasta informa ainda que mulheres em situação de vulnerabilidade social terão acesso a cursos que promovam a inserção no mercado de trabalho, contribuindo para a autonomia financeira e a valorização do papel da mulher na sociedade.

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