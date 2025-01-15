O Senac Espírito Santo está com 150 vagas abertas em cursos de qualificação de graça na unidade de Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades estão disponíveis em seis áreas de atuação, voltadas para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.
As chances são para os seguintes cursos: Assistente de Marketing e Vendas, Assistente Financeiro, Criação de Conteúdo para Mídias Digitais, Informática para o Mercado de Trabalho, Maquiagem e Auxiliar de Saúde Bucal.
A carga horária e o cronograma variam conforme a capacitação escolhida. As vagas serãoão fechadas a medida que forem preenchidas.
Os interessados podem se inscrever no no site www.es.senac.br, ou presencialmente no Senac de Cachoeiro de Itapemirim, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, 253, Bairro Santo Antônio. Há ainda a opção de entrar em contato pelo WhatsApp: (27) 99653-5924. Mais informações: (28) 3526-9350.
Senac abre 150 vagas em cursos de graça no Sul do ES
Confira as oportunidades
- Assistente de Marketing e Vendas
- Início: 10/03/2025
- Horário: 18h às 22h (terça e quinta-feira)
- Vagas: 35
- Assistente Financeiro
- Início: 12/02/2025
- Horário: 18h às 22h (segunda, quarta e sexta-feira)
- Vagas: 35
- Criação de Conteúdo para Mídias Digitais
- Início: 27/01/2025
- Horário: 19h às 22h (segunda a sexta-feira)
- Vagas: 35
- Informática para o Mercado de Trabalho
- Início: 11/02/2025
- Horário: 19h às 22h (terça e quinta-feira)
- Vagas: 15
- Maquiagem
- Início: 20/01/2025
- Horário: 8h às 12h (segunda, quarta e sexta-feira)
- Vagas: 10
- Auxiliar de Saúde Bucal
- Início: 02/02/2025
- Horário: 18h às 22h (segunda a sexta-feira)
- Vagas: 20