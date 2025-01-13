Em busca de emprego? ES tem 4.571 vagas abertas

Oportunidades de trabalho para eletricistas Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.571 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (13). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 184. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de limpeza, barman, chapista de lanchonete, jardineiro, motorista de caminhão, técnico de planejamento e programação da manutenção, entre outras chances. 184. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de limpeza, barman, chapista de lanchonete, jardineiro, motorista de caminhão, técnico de planejamento e programação da manutenção, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 803. Há oportunidades para encarregado de perecíveis, encarregado de loja, balconista de padaria, auxiliar conferente, estoquista, atendente de loja, pedreiro, ajudante de obras, entre outros postos. 803. Há oportunidades para encarregado de perecíveis, encarregado de loja, balconista de padaria, auxiliar conferente, estoquista, atendente de loja, pedreiro, ajudante de obras, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.148. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, almoxarife, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar de linha de produção, balconista, caixa de supermercado, entre outras chances. : 1.148. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, almoxarife, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar de linha de produção, balconista, caixa de supermercado, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 473. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, bombeiro hidráulico, cuidador de idosos, lavador de veículos, merendeiro, orientador de tráfego para estacionamento, pedreiro, pizzaiolo, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 473. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, bombeiro hidráulico, cuidador de idosos, lavador de veículos, merendeiro, orientador de tráfego para estacionamento, pedreiro, pizzaiolo, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 528. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, alimentador de produção, armador de ferros, auxiliar de logística, carpinteiro, consultor de vendas, eletricista, manobrista, vendedor interno, entre outras chances. 528. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, alimentador de produção, armador de ferros, auxiliar de logística, carpinteiro, consultor de vendas, eletricista, manobrista, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 405. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de indústria, auxiliar de logística, operador de sala de máquinas, operador de caixa, repositor, supervisor / assistente de avicultura, zelador, entre outras chances. 405. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de indústria, auxiliar de logística, operador de sala de máquinas, operador de caixa, repositor, supervisor / assistente de avicultura, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 108. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, serralheiro, oficial polivalente, operador de caixa, pizzaiolo, entre outras chances. 108. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, serralheiro, oficial polivalente, operador de caixa, pizzaiolo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 72. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, alimentador de linha de produção, atendente de telemarketing, auxiliar de padeiro, consutor de vendas, cozinheiro, dentista, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 256. Há oportunidades para auxiliar prático de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, caçambeiro, líder de montagem de estruturas metálicas, mecânico diesel, operador de ponte rolante, vigilante, entre outras chances. 256. Há oportunidades para auxiliar prático de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, caçambeiro, líder de montagem de estruturas metálicas, mecânico diesel, operador de ponte rolante, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 128. Há oportunidades para ajudante de obras, embalador, encarregado de obras, recepcionista atendente, montador de estruturas metálicas, técnico instalador filtro água, trabalhador rural, entre outras chances. 128. Há oportunidades para ajudante de obras, embalador, encarregado de obras, recepcionista atendente, montador de estruturas metálicas, técnico instalador filtro água, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 226. Há oportunidades para armador, ajudante de salgadeiro, atendente de padaria, auxiliar de refrigeração, caldeireiro especializado, motoboy, operador de produção, pintor, pintor jatista, repositor, soldador, entre outras chances. 226. Há oportunidades para armador, ajudante de salgadeiro, atendente de padaria, auxiliar de refrigeração, caldeireiro especializado, motoboy, operador de produção, pintor, pintor jatista, repositor, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 137. Há oportunidades para ajudante de microcrédito urbano, assistente terapêutico, auxiliar de produção, carpinteiro, costureira, pedreiro, servente, soldador, vendedor, entre outras chances. 137. Há oportunidades para ajudante de microcrédito urbano, assistente terapêutico, auxiliar de produção, carpinteiro, costureira, pedreiro, servente, soldador, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.