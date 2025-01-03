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Vila Velha

Empresa de call center abre 100 oportunidades de emprego no ES

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter ensino médio completo; interessados precisam fazer o cadastro na página de carreira da empresa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jan 2025 às 15:44

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 15:44

Chance de trabalho como operador de call center
Oportundiade Crédito: Freepik
A BrasilCenter, empresa que atua no ramo de atendimento, está com 100 vagas de emprego abertas para o cargo de operador de call center. As oportunidades são para trabalhar na unidade de Vila Velha.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter ensino médio completo.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.  Para isso, basta selecionar a função que mais se identifica.
Os colaboradores vão receber vários benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, além de participação nos lucros e ajuda de custo, mobiliário e computador nas oportunidades para home office.

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