Empresa de call center abre 100 oportunidades de emprego no ES

A BrasilCenter, empresa que atua no ramo de atendimento, está com 100 vagas de emprego abertas para o cargo de operador de call center. As oportunidades são para trabalhar na unidade de Vila Velha.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter ensino médio completo.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. Para isso, basta selecionar a função que mais se identifica.
Os colaboradores vão receber vários benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, além de participação nos lucros e ajuda de custo, mobiliário e computador nas oportunidades para home office.