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Saúde

Hospitais abrem 63 oportunidades de emprego no ES

Oportunidades estão disponíveis em unidades de Vitória e Colatina; candidatos devem conferir o modelo de atendimento de cada estabelecimento
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jan 2025 às 14:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 14:17

Entrada do Hospital Santa Rita de Cássia
Entrada do Hospital Santa Rita de Cássia Crédito: Hospital Santa Rita de Cássia
Dois hospitais do Espírito Santo estão com 63 vagas de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. As unidades funcionam em Vitória e Colatina. Os candidatos precisam observar o modelo de atendimento de cada estabelecimento.
Na Capital, são 54 postos no Hospital Santa Rita. Além do salário, os colaboradores recebem benefícios como convênios médico e odontológico, alimentação (café da manhã e almoço), vale transporte, seguro de vida, Wellhub (desconto em academias), Programa de Participação e Desempenho, convênio com clube Sesc, Centro de Vivência (bem-estar no dia a dia) e Prêmio Assiduidade - um cartão com valor de bonificação para quem cumpre as regras previstas no Programa.
Também há vagas disponíveis para pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Os interessados podem fazer o cadastro dos currículos no site da instituição.
Hospitais abrem 63 oportunidades de emprego no ES
Há ainda nove vagas de emprego no Hospital São José, em Colatina. Também tem chances para pessoas com deficiência. Entre os benefícios estão salário compatível com o mercado, alimentação no local de trabalho, plano de saúde e seguro de vida
Os currículos podem ser enviados para [email protected]. É necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.
VAGAS HOSPITAL SANTA RITA
  • Ajudante de cozinha (2)
  • Auxiliar de apoio administrativo (1)
  • Auxiliar de farmácia (6)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de portaria (2)
  • Auxiliar de refrigeração (2)
  • Auxiliar serviços gerais (nutrição) (1)
  • Camareira (2)
  • Copeira (4)
  • Enfermeiro - Internação (2)
  • Enfermeiro auditor (1)
  • Enfermeiro especialista - UTI (1)
  • Enfermeiro especialista - Oncologia (3)
  • Enfermeiro especialista - CME (1)
  • Enfermeiro especialista - Centro Cirúrgico (1)
  • Estoquista (1)
  • Nutricionista clínica (1)
  • Nutricionista de produção (1)
  • Recepcionista (4)
  • Técnico enfermagem - Centro Cirúrgico (7)
  • Técnico enfermagem - Hemodiálise (1)
  • Técnico de enfermagem - Internação (2)
  • Técnico de refrigeração (2)
  • Vagas exclusivas para pessoas com deficiência
  • Auxiliar de arquivos e prontuários (1)
  • Auxiliar de materiais (1)
  • Assistente relações com cliente (1)
  • Auxiliar de portaria e estacionamento (1)
VAGAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ
  • Secretária de clínica - ensino médico completo e conhecimento em faturamento hospitalar (3)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Analista de sistema - Suporte MV e desenvolvimento de relatórios MV (1)

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