Veja como se candidatar a mais de 4 mil vagas de emprego no ES

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A primeira segunda-feira (6) de 2025 começa com 4.012 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 203. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, barman, condutor de veículo de carga, garçom, jardineiro, operador de caixa, repositor de mercadoria, terapeuta ocupacional, entre outras chances. 203. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, barman, condutor de veículo de carga, garçom, jardineiro, operador de caixa, repositor de mercadoria, terapeuta ocupacional, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 487. Há oportunidades para operador de máquina, vendedor interno, atendente de relacionamento, auxiliar de expedição Jr., estoquista Jr., soldador, ajudante prático, operador de equipamento, marteleteiro, entre outros postos. 487. Há oportunidades para operador de máquina, vendedor interno, atendente de relacionamento, auxiliar de expedição Jr., estoquista Jr., soldador, ajudante prático, operador de equipamento, marteleteiro, entre outros postos. Veja as vagas

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.242. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, copeira de hospital, operador de guindaste, entre outras chances. 1.242. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, copeira de hospital, operador de guindaste, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 105. Há oportunidades para auxiliar de manutenção de edifícios, balconista, empregado doméstico nos serviços gerais, instalador de alarme, oficial de manutenção, pedreiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 105. Há oportunidades para auxiliar de manutenção de edifícios, balconista, empregado doméstico nos serviços gerais, instalador de alarme, oficial de manutenção, pedreiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 652. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de carga e descarga, agente de pátio, arqueador de molas, artífice de manutenção, atendente de setor de frios, auxiliar de logística, consultor de vendas, encarregado de construção civil, entre outras chances. 652. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de carga e descarga, agente de pátio, arqueador de molas, artífice de manutenção, atendente de setor de frios, auxiliar de logística, consultor de vendas, encarregado de construção civil, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 88. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, repositor de mercadoria, operador de caixa, auxiliar técnico em segurança eletrônica, ajudante de cozinha, entre outras chances. 88. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, repositor de mercadoria, operador de caixa, auxiliar técnico em segurança eletrônica, ajudante de cozinha, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 68. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, controlador de pragas, motorista entregador, operador de máquinas de fabricação de doces e balas, técnico mecânico, vendedor interno, entre outros postos. 68. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, controlador de pragas, motorista entregador, operador de máquinas de fabricação de doces e balas, técnico mecânico, vendedor interno, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 176. Há oportunidades para recepcionista atendente, garçom, repositor de mercadoria, operador de caixa, operador de trator de esteira, operador de motosserra, motorista de caminhão basculante, lubrificador de máquinas de terraplenagem, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. : 176. Há oportunidades para recepcionista atendente, garçom, repositor de mercadoria, operador de caixa, operador de trator de esteira, operador de motosserra, motorista de caminhão basculante, lubrificador de máquinas de terraplenagem, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 583. Há oportunidades para analista administrativo, assistente de produção, atendimento ao cliente, auxiliar de produção, auxiliar de zeladoria, caldeireiro, carpinteiro, camareira, guarda-vidas, soldador, entre outras chances. 583. Há oportunidades para analista administrativo, assistente de produção, atendimento ao cliente, auxiliar de produção, auxiliar de zeladoria, caldeireiro, carpinteiro, camareira, guarda-vidas, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 127. Há oportunidades para ajudante de obras, eletricista, caseiro, embalador, repositor, supervisor administrativo, técnico instalador filtro de água, trabalhador rural, vendedor interno, entre outras chances. 127. Há oportunidades para ajudante de obras, eletricista, caseiro, embalador, repositor, supervisor administrativo, técnico instalador filtro de água, trabalhador rural, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 218. Há oportunidades para armador, atendente de padaria, atendente de loja, caldeireiro especializado, farmacêutico, operador de produção, operador de caixa, pintor, pintor airless, pintor jatista, entre outras chances. 218. Há oportunidades para armador, atendente de padaria, atendente de loja, caldeireiro especializado, farmacêutico, operador de produção, operador de caixa, pintor, pintor airless, pintor jatista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.