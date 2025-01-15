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Ensino médio

Companhia ferroviária contrata maquinistas com vagas no ES

No Estado, os postos estão nas cidades de Vitória e Aracruz, enquanto que em Minas Gerais em Ipatinga, Santa Bárbara e Nova Era; inscroções devem ser feitas até 26 de janeiro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jan 2025 às 10:41

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 10:41

VLI contrata novos maquinistas
Oportunidade para trabalhar como maquinista Crédito: Divulgação
A VLI – companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais – está com 50 vagas de emprego abertas para maquinistas em diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, que estão localizadas no Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).
No Estado, os postos estão nas cidades de Vitória e Aracruz, enquanto que em Minas Gerais em Ipatinga, Santa Bárbara e Nova Era.
As inscrições podem ser feitas até 26 de janeiro, na página de carreira da empresa
  • Para participar do processo seletivo, é necessário ter:
  • Ensino médio completo
  • Experiência como maquinista de viagem
  • Conhecimento básico de manobra
  • Conhecimento em OBC, RDC e afins
  • Disponibilidade para trabalhar em escala de 6x2
  • Disponibilidade de viagens
  • Morar em uma das unidades de contratação do processo.
Companhia ferroviária contrata maquinistas com vagas no ES
Os colaboradores recebem benefícios como vale-refeição e vale-alimentação; vale-transporte ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; plano de previdência complementar; participação nos lucros e resultados; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; auxílio-creche ou auxílio-babá; além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.
A VLI engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES).
A empresa realiza a integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. O Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica atende à demanda da indústria siderúrgica, da exportação de grãos pelo Complexo de Tubarão (Vitória), bem como a de cargas como carvão e fertilizantes, entre outras.

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