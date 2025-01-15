A VLI – companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais – está com 50 vagas de emprego abertas para maquinistas em diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, que estão localizadas no Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).
No Estado, os postos estão nas cidades de Vitória e Aracruz, enquanto que em Minas Gerais em Ipatinga, Santa Bárbara e Nova Era.
As inscrições podem ser feitas até 26 de janeiro, na página de carreira da empresa.
- Para participar do processo seletivo, é necessário ter:
- Ensino médio completo
- Experiência como maquinista de viagem
- Conhecimento básico de manobra
- Conhecimento em OBC, RDC e afins
- Disponibilidade para trabalhar em escala de 6x2
- Disponibilidade de viagens
- Morar em uma das unidades de contratação do processo.
Companhia ferroviária contrata maquinistas com vagas no ES
Os colaboradores recebem benefícios como vale-refeição e vale-alimentação; vale-transporte ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; plano de previdência complementar; participação nos lucros e resultados; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; auxílio-creche ou auxílio-babá; além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.
A VLI engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES).
A empresa realiza a integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. O Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica atende à demanda da indústria siderúrgica, da exportação de grãos pelo Complexo de Tubarão (Vitória), bem como a de cargas como carvão e fertilizantes, entre outras.