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Oportunidades

Hospital Dr. Jayme Santos Neves abre mais de 50 vagas de emprego

Postos são para cargos como assistente administrativo, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, maqueiro, psicólogo, técnico de enfermagem e telefonista
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jan 2025 às 11:36

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 11:36

Fachada do Hospital Jayme dos Santos Neves
Hospital Jayme dos Santos Neves contará com novos colaboradores em breve Crédito: Divulgação hospital

Correção

15/01/2025 - 9:30
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves esclareceu, em nota, que o quantitativo é volátil, uma vez que, há contratações diárias. O atendimento ao candidato ocorre no site do Hospital Evangélico de Vila Velha. O texto foi atualizado.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que funciona no município da Serra, está com 56 vagas de emprego abertas em várias áreas da unidade.
  • Os postos são para os seguintes cargos:
  • Assistente administrativo
  • Assistente social
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Copeiro
  • Enfermeiro
  • Fonoaudiólogo
  • Maqueiro
  • Psicólogo
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de equipamentos médicos 
  • Telefonista
Os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem precisam ter curso técnico completo em Enfermagem, com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES).
Já para concorrer ao cargo de enfermeiro é necessário ter o ensino superior completo em Enfermagem, com registro ativo também no Coren-ES.
Os demais candidatos podem conferir os requisitos no endereço eletrônico de atendimento.
Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira do site do Hospital Evangélico de Vila Velha, na seção Trabalhe Conosco. Nesse espaço, é possível visualizar todas as oportunidades disponíveis e escolher a vaga que mais se alinha com suas habilidades e interesses profissionais. O Hospital Dr. Jayme Santos Neves esclareceu que em relação ao número de vagas o quantitativo é volátil, uma vez que, há contratações diárias.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

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