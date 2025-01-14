Hospital Dr. Jayme Santos Neves abre mais de 50 vagas de emprego

Correção
15/01/2025 - 9:30
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves esclareceu, em nota, que o quantitativo é volátil, uma vez que, há contratações diárias. O atendimento ao candidato ocorre no site do Hospital Evangélico de Vila Velha. O texto foi atualizado.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que funciona no município da Serra, está com 56 vagas de emprego abertas em várias áreas da unidade.
- Os postos são para os seguintes cargos:
- Assistente administrativo
- Assistente social
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de serviços gerais
- Copeiro
- Enfermeiro
- Fonoaudiólogo
- Maqueiro
- Psicólogo
- Técnico de enfermagem
- Técnico de equipamentos médicos
- Telefonista
Os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem precisam ter curso técnico completo em Enfermagem, com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES).
Já para concorrer ao cargo de enfermeiro é necessário ter o ensino superior completo em Enfermagem, com registro ativo também no Coren-ES.
Os demais candidatos podem conferir os requisitos no endereço eletrônico de atendimento.
Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira do site do Hospital Evangélico de Vila Velha, na seção Trabalhe Conosco. Nesse espaço, é possível visualizar todas as oportunidades disponíveis e escolher a vaga que mais se alinha com suas habilidades e interesses profissionais. O Hospital Dr. Jayme Santos Neves esclareceu que em relação ao número de vagas o quantitativo é volátil, uma vez que, há contratações diárias.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).