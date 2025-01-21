Curso de maquiagem oferecidas pelo Qualificar ES Crédito: Freepik

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Já estão abertas as inscrições para 9.865 vagas em cursos profissionalizantes de graça. Do total de oportunidades, 1.355 são destinadas apenas para mulheres.

Esta é a primeira oferta de vagas do Programa Qualificar ES em 2025. As aulas serão presenciais em 142 polos, distribuídos por 40 municípios capixabas.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, no site do programa

Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

Your browser does not support the audio element. Inscrições abertas para mais de 9 mil vagas em cursos de graça no ES

A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site do programa no dia 28 de fevereiro. Já as aulas vão começar no dia 11 de março, com previsão de término no dia 21 de maio.

Só terá direito ao certificado o candidato que tenha a presença de, no mínimo, 75% da carga horária.

Ao final da qualificação, os participantes recebem um kit empreendedor. O conjunto será disponibilizado para os alunos do eixo Ambiente e Saúde (Maquiagem; Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele; Barbeiro; Escova e Penteados; Unha em Gel); eixo Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer); eixo Produção Industrial (subárea Moda); e Produção Alimentícia (subárea Gastronomia).

Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).

Saiba mais

QUADRO GERAL

MUNICÍPIOS

Água Doce do Norte

Alegre

Atílio Vivácqua

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Cariacica

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Fundão

Governador Lindemberg

Guaçuí

Guarapari

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Itaguaçu

Itarana

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Linhares

Marataízes

Marilândia

Montanha

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Rio Novo Do Sul

São Mateus

Vargem Alta

Vila Pavão

Serra

Viana

Vila Velha

Vitória

CURSOS

Agente comunitário de saúde

Agente de combate à endemias

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de faturamento

Assistente de logística

Assistente de planejamento, programação e controlo de produção

Assistente de secretaria escolar

Atendente de estabelecimento de serviços de saúde

Auxiliar administrativo

Auxiliar de departamento financeiro

Auxiliar de estoque e armazenamento

Auxiliar de licitação e compras

Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

Auxiliar em farmácia de manipulação

Balconista de farmácia

Balonista designer

Berçarista

Biscoitos caseiros

Bolos e suas variações

Comida de boteco

Confeccionador de bolsas

Costura infantil

Cozinha básica

Cuidador de idosos

Cuidador de pessoas com deficiência

Cuidador infantil

Decoração de festas

Depilação

Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

Doces para festas

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Empreendedorismo rural

Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio

Escova e penteados

Excel básico

Gestão de salão de beleza e barbearia

Gestão financeira de pequenas e médias empresas

Informática avançada

Informática básica

Informática e redes sociais

Informática intermediária

Inglês avançado

Inglês básico

Inglês intermediário

Maquiagem

Marketing digital

Massagem com ênfase em reflexologia

Massas italianas

Mestre de cerimônias

Moda casa

Montador e reparador de computadores

Operador de caixa

Organizador de eventos

Panificação

Panificação avançada

Pizzaiolo

Porteiro

Preparação de buffet

Preparação de salgados

Recepcionista

Recreador infantil

Segurança do trabalho

Técnicas de atendimento e vendas

Tortas doces e salgadas

Unha em gel

Word e Excel

VAGAS EXCLUSIVA PARA MULHERES

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Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

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Pedro Canário

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Vila Velha

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VAGAS