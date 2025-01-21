Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Já estão abertas as inscrições para 9.865 vagas em cursos profissionalizantes de graça. Do total de oportunidades, 1.355 são destinadas apenas para mulheres.
Esta é a primeira oferta de vagas do Programa Qualificar ES em 2025. As aulas serão presenciais em 142 polos, distribuídos por 40 municípios capixabas.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, no site do programa.
Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.
Inscrições abertas para mais de 9 mil vagas em cursos de graça no ES
A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site do programa no dia 28 de fevereiro. Já as aulas vão começar no dia 11 de março, com previsão de término no dia 21 de maio.
Só terá direito ao certificado o candidato que tenha a presença de, no mínimo, 75% da carga horária.
Ao final da qualificação, os participantes recebem um kit empreendedor. O conjunto será disponibilizado para os alunos do eixo Ambiente e Saúde (Maquiagem; Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele; Barbeiro; Escova e Penteados; Unha em Gel); eixo Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer); eixo Produção Industrial (subárea Moda); e Produção Alimentícia (subárea Gastronomia).
Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).
Saiba mais
QUADRO GERAL
MUNICÍPIOS
- Água Doce do Norte
- Alegre
- Atílio Vivácqua
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Cariacica
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Fundão
- Governador Lindemberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marilândia
- Montanha
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Rio Novo Do Sul
- São Mateus
- Vargem Alta
- Vila Pavão
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
CURSOS
- Agente comunitário de saúde
- Agente de combate à endemias
- Assistente administrativo
- Assistente de contabilidade
- Assistente de faturamento
- Assistente de logística
- Assistente de planejamento, programação e controlo de produção
- Assistente de secretaria escolar
- Atendente de estabelecimento de serviços de saúde
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de departamento financeiro
- Auxiliar de estoque e armazenamento
- Auxiliar de licitação e compras
- Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
- Auxiliar em farmácia de manipulação
- Balconista de farmácia
- Balonista designer
- Berçarista
- Biscoitos caseiros
- Bolos e suas variações
- Comida de boteco
- Confeccionador de bolsas
- Costura infantil
- Cozinha básica
- Cuidador de idosos
- Cuidador de pessoas com deficiência
- Cuidador infantil
- Decoração de festas
- Depilação
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
- Doces para festas
- Eletricista instalador predial de baixa tensão
- Empreendedorismo rural
- Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio
- Escova e penteados
- Excel básico
- Gestão de salão de beleza e barbearia
- Gestão financeira de pequenas e médias empresas
- Informática avançada
- Informática básica
- Informática e redes sociais
- Informática intermediária
- Inglês avançado
- Inglês básico
- Inglês intermediário
- Maquiagem
- Marketing digital
- Massagem com ênfase em reflexologia
- Massas italianas
- Mestre de cerimônias
- Moda casa
- Montador e reparador de computadores
- Operador de caixa
- Organizador de eventos
- Panificação
- Panificação avançada
- Pizzaiolo
- Porteiro
- Preparação de buffet
- Preparação de salgados
- Recepcionista
- Recreador infantil
- Segurança do trabalho
- Técnicas de atendimento e vendas
- Tortas doces e salgadas
- Unha em gel
- Word e Excel
VAGAS EXCLUSIVA PARA MULHERES
MUNICÍPIOS
- Alegre
- Atílio Vivácqua
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Fundão
- Guaçuí
- Ibitirama
- Iconha
- Itaguaçu
- Itarana
- Guarapari
- Linhares
- Marataízes
- Pedro Canário
- Rio Novo do Sul
- São Mateus
- Serra
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
VAGAS
- Assistente administrativo
- Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
- Biscoitos caseiros
- Bolos e suas variações
- Costura
- Cozinha básica
- Cuidador de idosos
- Cuidador de pessoa com deficiência
- Cuidador infantil
- Depilação
- Designer de sobrancelhas e cuidados com pele
- Doces para festas
- Escova e penteados
- Maquiagem
- Massagem com ênfase em reflexologia
- Moda infantil
- Panificação
- Pizzaiolo
- Preparação de salgados
- Recepcionista
- Tortas doces e salgadas
- Unha em gel