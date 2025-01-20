Veja as 4.010 vagas de emprego disponíveis no ES

Vagas para soldador nas agências do Sine Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.010 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (20). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 153. Há oportunidades para analista de contas a pagar, auxiliar de armazenamento, condutor de veículo de carga, costureira em geral, jardineiro, mecânico de auto em geral, motorista de ônibus urbano, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 153. Há oportunidades para analista de contas a pagar, auxiliar de armazenamento, condutor de veículo de carga, costureira em geral, jardineiro, mecânico de auto em geral, motorista de ônibus urbano, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 819. Há oportunidades para eletricista, caldeireiro, auxiliar de produção, auxiliar de obras, carpinteiro, pedreiro, soldador, entre outros postos. 819. Há oportunidades para eletricista, caldeireiro, auxiliar de produção, auxiliar de obras, carpinteiro, pedreiro, soldador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.115. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, confeiteiro, consultor de vendas, mecânico montador, operador de caixa, entre outras chances. 1.115. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, confeiteiro, consultor de vendas, mecânico montador, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 553. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar administrativo, lavador de veículos, merendeiro, pedreiro, repositor de mercadorias, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 553. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar administrativo, lavador de veículos, merendeiro, pedreiro, repositor de mercadorias, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 798. Há oportunidades para abastecedor de produção, agente de pátio, ajudante de carga e descarga, aplicador de adesivos, armador de ferros, atendente de setor de frios, auxiliar de confeitaria, auxiliar de logistica , entre outras chances. 798. Há oportunidades para abastecedor de produção, agente de pátio, ajudante de carga e descarga, aplicador de adesivos, armador de ferros, atendente de setor de frios, auxiliar de confeitaria, auxiliar de logistica , entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 104. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, motorista de caminhão, pizzaiolo, embalador, entre outras chances. : 104. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, motorista de caminhão, pizzaiolo, embalador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 93. Há oportunidades para ajudante de motorista, armador de ferros, auxiliar contábil de departamento fiscal, operador de escavadeira, pedreiro, porteiro, técnico mecânico, vendedor de comércio varejista, entre outros postos. 93. Há oportunidades para ajudante de motorista, armador de ferros, auxiliar contábil de departamento fiscal, operador de escavadeira, pedreiro, porteiro, técnico mecânico, vendedor de comércio varejista, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 233. Há oportunidades para atendente de padaria, auxiliar prático de pedreiro, carpinteiro, encarregado de montagem de andaime, engenheiro de projeto de estrutura naval, montador de andaime,operador de ponte rolante, entre outras chances. : 233. Há oportunidades para atendente de padaria, auxiliar prático de pedreiro, carpinteiro, encarregado de montagem de andaime, engenheiro de projeto de estrutura naval, montador de andaime,operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 166. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de logística, eletricista, encarregado de obras, fiscal de loja, pedreiro, técnico de estrada, técnico instalador de filtro água, trabalhador rural, entre outras chances. 166. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de logística, eletricista, encarregado de obras, fiscal de loja, pedreiro, técnico de estrada, técnico instalador de filtro água, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.