Senai abre 4 mil vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Oportunidade para se qualificar e ingressar no mercado de trabalho Crédito: Jansen Dias Lube

O Senai está com 4 mil vagas abertas em cursos de qualificação profissional de graça no Espírito Santo. São mais de 20 áreas de atuação.

As qualificações fazem parte do Programa Acelera Senai voltado às pessoas de baixa renda, com oportunidades distribuídas entre os municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

De acordo com a instituição, os cursos de formação inicial e continuada têm curta duração e acontecem na modalidade de Ensino a Distância (EaD) com alguns encontros presenciais por semana.

Os candidatos podem escolher um dos seguintes cursos:

Assistente de logística

Classificação de rochas ornamentais

Controlador e programador da produção

Eletricista veicular

Instalação de sistemas fotovoltaicos

Instalador hidráulico

Manutenção corretiva de máquinas e equipamentos industriais

Montador de veículos automotores

Entre outras opções.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico do Senai . Ao acessar os site, o candidato deve localizar o curso de Qualificação Profissional desejado e clicar em “Matricule-se”.

As inscrições estarão abertas até quatro dias antes da data de início dos cursos (até as 23h59). Após esse período, o sistema não permitirá novas inscrições.

O início das aulas vai depender da unidade e do curso escolhido.

O Senai realizou uma recente Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022-2024 que apontou que 83% dos alunos que concluíram cursos de qualificação profissional na instituição do Estado já estão inseridos no mercado. Dado acima da média nacional, de 71,7%.

Para o diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES, Geferson Luiz dos Santos, oferecer as qualificações de graça é uma iniciativa muito valiosa para a construção de um Estado mais produtivo e justo em oportunidades, alinhando mão de obra às necessidades dos setores industriais.