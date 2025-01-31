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Capacitação

Inscrições abertas para 200 vagas em cursos de costura industrial no ES

A cada 15 dias de aulas, os selecionados terão direito a R$ 200 de incentivo e passagem de ônibus; interessados podem se inscrever até 18 de fevereiro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jan 2025 às 15:25

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 15:25

Curso para aprender a costurar
Curso para aprender a costurar Crédito: Freepik
Já estão abertas as inscrições para 200 vagas em curso de graça de costura industrial no Espírito Santo. A capacitação faz parte da Trilha de Formação Empreendedora em Tecidos Planos e Tecido Malha Elastano, promovido pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).
De acordo com a autarquia, serão abordados cinco temas durante a qualificação profissional: Introdução à Costura Industrial, Operação em Máquina Reta, Operação em Overloque e Interloque, Operação em Máquinas Especiais e Montagem de peças em Tecido Plano e Tecido Elastano. 
As aulas serão realizadas nas unidades de ensino do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES) dos municípios de Vila Velha (para a Grande Vitória), São Mateus, Linhares e Colatina.
Os alunos terão direito a R$ 200 de incentivo e passagem de ônibus. O valor será concedido a cada 15 dias corridos de capacitações pela instituição responsável pela execução da Trilha de Formação.
Inscrições abertas para 200 vagas em cursos de costura industrial no ES
O atendimento aos candidatos vai até o dia 18 de fevereiro, por meio do formulário eletrônico. 
De acordo com a Aderes, o programa visa oferecer oportunidades de desenvolvimento e qualificação para pessoas interessadas em ingressar no mundo do empreendedorismo, fornecendo as ferramentas necessárias para que possam iniciar e gerir seus próprios negócios com sucesso.
A iniciativa busca capacitar os participantes em módulos de nível iniciante ao avançado na área de conhecimento em Costura Industrial do Vestuário.
  • As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, podendo ser executada nos turnos:
  • Matutino, das 8 às 12 horas
  • Vespertino de 13 às 17 horas
  • Noturno, 18 às 22 horas.

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