Inscrições abertas para 200 vagas em cursos de costura industrial no ES

Curso para aprender a costurar Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para 200 vagas em curso de graça de costura industrial no Espírito Santo. A capacitação faz parte da Trilha de Formação Empreendedora em Tecidos Planos e Tecido Malha Elastano, promovido pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

De acordo com a autarquia, serão abordados cinco temas durante a qualificação profissional: Introdução à Costura Industrial, Operação em Máquina Reta, Operação em Overloque e Interloque, Operação em Máquinas Especiais e Montagem de peças em Tecido Plano e Tecido Elastano.

As aulas serão realizadas nas unidades de ensino do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES) dos municípios de Vila Velha (para a Grande Vitória), São Mateus, Linhares e Colatina.

Os alunos terão direito a R$ 200 de incentivo e passagem de ônibus. O valor será concedido a cada 15 dias corridos de capacitações pela instituição responsável pela execução da Trilha de Formação.

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O atendimento aos candidatos vai até o dia 18 de fevereiro, por meio do formulário eletrônico.

De acordo com a Aderes, o programa visa oferecer oportunidades de desenvolvimento e qualificação para pessoas interessadas em ingressar no mundo do empreendedorismo, fornecendo as ferramentas necessárias para que possam iniciar e gerir seus próprios negócios com sucesso.

A iniciativa busca capacitar os participantes em módulos de nível iniciante ao avançado na área de conhecimento em Costura Industrial do Vestuário.