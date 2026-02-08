Homem morre atropelado por motocicleta na BR 101, em Linhares

Domingos dos Santos, 63 anos, vítima do atropelamento em Linhares Crédito: Arquivo familiar

Um homem morreu atropelado por uma motocicleta no Km 149 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O fato aconteceu por volta das 5h da manhã de sábado (7). A vítima foi identificada como Domingos dos Santos, 63 anos. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do ocorrido.

De acordo com familiares, Domingos trabalhava como auxiliar de produção e havia saído de casa para trabalhar quando foi atropelado. Ele tinha 6 filhos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para uma ocorrência envolvendo motocicleta na Avenida Samuel Batista, que fica na lateral da BR 101. Quando chegou ao local, a corporação transportou um dos feridos, em estado crítico, para o Hospital Rio Doce, onde ele faleceu pouco tempo depois. A segunda vítima teve apenas escoriações.

A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que disponibilizou veículo de inspeção, guincho e ambulância para atendimento. A Polícia Rodoviária Federal e o Samu/192 também foram acionados. A faixa 1 da pista, no sentido norte, precisou ser interditada por pouco mais de uma hora. O tráfego foi liberado às 6h15.