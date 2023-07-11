Audiência de Marcelo Adnet e Mario Frias tem data marcada pela Justiça Crédito: Reprodução/Instagram/@marceloadnet0/@mariofriasoficial

A Justiça do Distrito Federal agendou a audiência entre Marcelo Adnet e Mario Frias para 25 de julho. O deputado federal será julgado por injúria e difamação no processo movido pelo ator e comediante.

Em setembro de 2021, Frias chamou Adnet de "criatura imunda", "Judas", "crápula", além de dizer que "não respeitou nem a própria esposa, traindo a coitada em público por pura vaidade e falta de caráter". Os comentários respondem a uma paródia publicada por Adnet do pronunciamento do na época secretário feito em 7 de setembro.

A audiência aconteceria inicialmente em março, mas Frias pediu o cancelamento alegando que participaria de uma sessão na Câmara dos Deputados. Demorou dois meses para sugerir novas datas e propôs então que acontecesse no dia 27 de novembro ou em 4 de dezembro.

Acolhendo o entendimento da defesa de Adnet, o juís Fernando Barbagalo rejeitou as datas propostas pelo deputado e definiu que a audiência vai acontecer no dia 25 de julho, durante o período de recesso parlamentar, em que Frias não terá quaisquer sessões que possam comprometer sua presença.