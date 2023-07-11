Show cancelado

"Não estou pronto": Ozzy Osbourne adia retorno aos palcos

Artista integrava o line-up do Festival Power Trip, mas cancelou volta à agenda de apresentações
Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:23

O roqueiro Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath, em 2015 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
O músico Ozzy Osbourne cancelou sua participação no Festival Power Trip de 2023, "devido a problemas de saúde contínuos". Em publicação em seu perfil no Twitter, nesta segunda-feira (10), ele afirmou que precisou adiar sua volta à agenda de shows e pediu desculpas aos fãs.
"Meu plano original era retornar ao palco no verão de 2024, e quando surgiu a oferta para fazer este show, eu segui em frente com otimismo", disse ele. "Infelizmente, meu corpo está me dizendo que ainda não estou pronto e sou muito orgulhoso para que o primeiro show que eu faça em quase cinco anos não seja malfeito."
O festival de música de heavy metal em que Osbourne se apresentaria é composto por três dias, entre 6 e 8 de outubro no Empire Polo Club em Indio, Califórnia, e marcaria o aguardado retorno do roqueiro do Black Sabbath ao palco em meio à sua batalha contra o Parkinson.
Osbourne foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 2019.

