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Casório

Maíra Cardi revela que cerimônia de casamento com Primo Rico terá duração de cinco dias

Influenciadora deu detalhes sobre a cerimônia prevista para acontecer em setembro: ‘Convites ainda não estão prontos’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 12:11

Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardia
A influenciadora Maíra Cardi revelou nesta segunda-feira, 10, detalhes do seu casamento com o coach financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Segundo ela, a cerimônia vai acontecer durante cinco dias "para ter certeza mesmo", e tudo será pago pelo casal, desde a passagem à hospedagem aos convidados.
Maíra comentou ainda que os preparativos para a celebração, que ocorre em setembro, já estão acontecendo, mas que os convites ainda não estão prontos. "Temos 50 dias para o casamento e os convites nem estão prontos", frisou ao comentar animada sobre a comemoração que será, de acordo com ela, "tudo maravilhoso".
A influenciadora declarou também que mudou de ideia duas vezes sobre o local do casamento, e chegou a decidir entre Itália e Israel, mas o noivo conversou com ela e avaliou ser inviável para os convidados.
"As pessoas comuns não vão conseguir ir do dia para a noite. Mesmo que paguemos tudo", disse ela em tom de brincadeira. "Então vai ser no Brasil mesmo, pagaremos tudo, mas será em outra cidade", ressaltou.
A influenciadora e coach de emagrecimento participou da 9ª edição do Big Brother Brasil e ficou em evidência na edição do reality show do ano passado ao ser uma das responsáveis pela equipe do ex-marido e campeão do programa, Arthur Aguiar.
Ambos anunciaram o fim do relacionamento em outubro do ano passado. Seis meses depois, a influenciadora anunciou o noivado relâmpago com Nigro. Thiago, por sua vez, também havia se separado recentemente de um relacionamento de dez anos com Camila Ferreira.
Na ocasião, a empresária fez uma sequência de tweets em seu perfil - que foram excluídos logo em seguida. "Belo casal, formam The e Mônio", escreveu ela.

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