GS Inima quer tocar mais projetos de saneamento no Espírito Santo

Estação de Tratamento de Esgoto Mulembá, da Cesan. Crédito: Ricardo Medeiros

A multinacional espanhola GS Inima, que levou o maior bloco (com 35 cidades) da concessão de saneamento de R$ 7 bilhões feita pela Cesan, quer fazer novos investimentos no Espírito Santo. "Estamos de olho em todos os negócios de saneamento. Falo de abastecimento de água, tratamento de esgoto, produção de água de reúso (que vem do tratamento de esgoto), dessalinização e outros tipos de empreendimento. O Espírito Santo é um Estado equilibrado e estável, todas as oportunidades que surgirem serão analisadas pela GS Inima", disse a CEO global da companhia, Marta Verde Blázquez, que veio a Vitória para a assinatura do contrato de concessão.

A GS Inima está em treze países e chegou ao Brasil há 30 anos. Além do Espírito Santo, a multinacional tem negócios em Santa Catarina, Alagoas, Ceará, Minas Gerais e São Paulo. "Temos um conhecimento bastante grande do Brasil. Sei que muitas vezes isso não é percebido, mas ao contrário do que acontece em vários países, por aqui as coisas caminham. O Marco do Saneamento abriu ótimas oportunidades para empresas como a nossa, estamos atentos a todas elas", afirmou a executiva.

A GS colocou os pés no Espírito Santo no ano passado e, apesar do pouco tempo, já ostenta um portfólio interessante. O bloco da PPP (parceria público-privada) da Cesan arrematado pela companhia, e cuja assinatura de contrato aconteceu nesta quarta-feira (08), reúne 35 cidades, entre elas Vitória, e demandará investimentos de quase R$ 5 bilhões ao longo de 25 anos. No ano passado, a companhia levou um contrato de R$ 2,2 bilhões para a construção de uma Estação de Produção de Água de Reúso na Serra. A multinacional também toca o projeto para a construção de uma usina de dessalinização em Guarapari, que, saindo do papel, deve custar mais de R$ 1 bilhão.

A construção de uma nova estação de reúso, em Vitória, e a concessão de um bloco com 32 cidades capixabas que não fazem parte do sistema Cesan podem ser as próximas oportunidades no mercado de saneamento no Espírito Santo. O governo do Estado está contratando o BNDES para formular um estudo de viabilidade sobre este novo bloco. Estão no pacote cidades como Linhares, Colatina e São Mateus.

