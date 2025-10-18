Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Presidente da Vale otimista com solução para ferrovia no ES

O executivo participou, nesta sexta-feira (17), do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta e almoçou com Casagrande no Palácio Anchieta

Vitória
Publicado em 18/10/2025 às 03h00
Pedra Azul Summit 2025
Gustavo Pimenta, presidente a Vale, no Pedra Azul Summit 2025 . Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, está otimista com a solução do imbróglio ferroviário que impacta diretamente as pretensões do Espírito Santo sobre a questão. O executivo participou, nesta sexta-feira (17), do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta. A mineradora está em conversas com o governo federal sobre as renovações antecipadas das estradas de ferro Vitória-Minas e Carajás. Caso haja um acordo, a Vale colocará alguns bilhões no caixa do governo federal, uma parte disso, cerca de R$ 2 bi, virá para a EF 118, projeto de ferrovia entre Vitória e Rio de Janeiro.

"As conversas estão andando, estou otimista com uma solução", disse Pimenta sem dar mais detalhes.

Veja também

"Preocupa a insensibilidade da Vale com um compromisso assumido com o ES”, dispara Casagrande
Ferrovia Vitória-Rio: governo federal promete tocar projeto mesmo sem a Vale
Vale e governo não fecham acordo sobre novo contrato de ferrovia no ES

Pimenta almoçou, na própria sexta-feira, com o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. Além da moqueca, o prato principal foi a questão ferroviária. "O debate não está parado, várias reuniões estão acontecendo e o objetivo é fechar isso o quanto antes. O governo federal quer levar o projeto da EF 118 ao TCU (Tribunal de Contas da União) ainda em outubro, se sair o acordo com a Vale, fica mais fácil. O presidente da Vale entendeu e se disse disponível para auxiliar. A conversa foi boa, ele se mostrou interessado em ajudar a resolver as questões apresentadas", disse Renato Casagrande à coluna.

Veja também

Meridional vai investir R$ 30 milhões em hospital de Vila Velha
Imóveis: presidente da Assembleia do ES garante votação de taxa de cartórios em 2025
Nova fase de complexo logístico, em Viana, fecha primeiro contrato

A Gazeta integra o

Saiba mais
Espírito Santo Renato Casagrande Vale SA ef 118 (vitória-rio) Rio de Janeiro (RJ) ES Sul ES Norte Região Serrana Infraestrutura Região Noroeste do ES

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.