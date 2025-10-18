Presidente da Vale otimista com solução para ferrovia no ES

O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, está otimista com a solução do imbróglio ferroviário que impacta diretamente as pretensões do Espírito Santo sobre a questão. O executivo participou, nesta sexta-feira (17), do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta. A mineradora está em conversas com o governo federal sobre as renovações antecipadas das estradas de ferro Vitória-Minas e Carajás. Caso haja um acordo, a Vale colocará alguns bilhões no caixa do governo federal, uma parte disso, cerca de R$ 2 bi, virá para a EF 118, projeto de ferrovia entre Vitória e Rio de Janeiro.

Pimenta almoçou, na própria sexta-feira, com o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. Além da moqueca, o prato principal foi a questão ferroviária. "O debate não está parado, várias reuniões estão acontecendo e o objetivo é fechar isso o quanto antes. O governo federal quer levar o projeto da EF 118 ao TCU (Tribunal de Contas da União) ainda em outubro, se sair o acordo com a Vale, fica mais fácil. O presidente da Vale entendeu e se disse disponível para auxiliar. A conversa foi boa, ele se mostrou interessado em ajudar a resolver as questões apresentadas", disse Renato Casagrande à coluna.