Samarco marca data para anunciar retomada de 100% e investimento bilionário no ES

Usina de produção de pelotas de minério de ferro da Samarco, em Anchieta. Crédito: Fernando Madeira

A Samarco marcou a data para anunciar a retomada de 100% de sua capacidade e para detalhar o investimento bilionário (mais de R$ 3 bilhões) que será feito em Anchieta na reforma completa das duas usinas de pelotização mais antigas: dia 4 de dezembro. O governador Renato Casagrande foi convidado para o evento neste final de semana, durante o Pedra Azul Summit, organizado pela Rede Gazeta.

O martelo final será batido na reunião do conselho de administração da mineradora, no começo de novembro, mas os executivos da empresa já tratam a definição como líquida e certa: "está 99% certo, falta apenas formalizar", disse, em reserva, um alto funcionário da Samarco. Vale e a australiana BHP são as donas da Samarco.

Desde o final de 2015, logo após o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que a Samarco não opera na plena capacidade. A retomada foi iniciada em dezembro de 2020, quando foi religada a quarta pelotizadora, a mais nova e produtiva de todas, inaugurada em 2014. Em 2024 foi acionada a terceira, chegando a 60% da capacidade total, que é de 27 milhões de toneladas por ano.

O objetivo é que tudo esteja pronto e funcionando em 2028. Trata-se de uma importante notícia para a economia do Espírito Santo, principalmente para a do Sul do Estado.

