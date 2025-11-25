Rede à venda

O que levou ao fechamento da tradicional loja do Hortifruti em Vitória

Unidade da rede varejista situada na Praia do Suá vai fechar as portas no próximo sábado (29), após décadas de funcionamento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:54

Loja do Hortifruti vai encerrar as atividades na Praia do Suá no próximo sábado (29) Crédito: Carlos Alberto Silva

Questionada pela reportagem, a Hortifruti Natural da Terra diz que avalia permanentemente o desempenho de cada loja da rede a partir de diferentes indicadores, como hábitos de consumo, rentabilidade e demanda de compra. Foi a partir da análise dessas informações que afirma ter decidido encerrar a operação da unidade da Praia do Suá. Segundo a Americanas, detentora da marca, não há previsão de fechamento de outros estabelecimentos no país.

O diretor administrativo e financeiro do Sindicomerciários do Espírito Santo, Jeam Cabidelle, foi até a unidade da Praia do Suá depois do anúncio do fechamento para ter mais detalhes sobre como fica a situação dos funcionários.

Segundo Cabidelle, a loja tem atualmente 44 funcionários e a previsão é que parte deles sejam aproveitados na loja do Hortifruti da Praia da Costa. Ele disse que o sindicato vai continuar acompanhando a situação dos trabalhadores ao longo da semana.

Rede em processo de venda

Fundada no Espírito Santo, a Hortifruti Natural da Terra é uma rede varejista pioneira no Brasil com foco em frutas, legumes e verduras. Atualmente, conta com mais de 70 lojas em quatro estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a bandeira Hortifruti; e São Paulo, com a bandeira Natural da Terra.

A rede foi vendida em 2021 por R$ 2,1 bilhões para o grupo Americanas, que em 2023 começou o processo de recuperação judicial. Em agosto, a Americanas SA informou ao mercado que vai retomar o processo para tentar vender a rede varejista. A previsão do grupo é fechar a negociação até fevereiro de 2026.

Na semana passada, a Americanas informou ao mercado que continua em processo de Market Sounding para prospecção de interessados na aquisição da unidade de negócio do Hortifruti Natural da Terra, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial.

A companhia ressaltou que não recebeu proposta vinculante de qualquer interessado ou, em especial, de qualquer das empresas mencionadas em pedido de esclarecimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em relação a notícias publicadas na imprensa, que chegaram a informar que a rede negociava com exclusividade com a chilena Cencosud.

A empresa reitera ainda que não há compromisso de exclusividade de negociação em vigor.

