Americanas retoma processo para revender rede Hortifruti

Em comunicado ao mercado, o grupo informou pretende vender a rede fundada no Espírito Santo, que conta com mais de 70 lojas na Região Sudeste, sendo duas no Estado, até fevereiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:28

Loja Hortifruti em Vitória Crédito: Reprodução/ Google Street

A Americanas SA, grupo dono das Lojas Americanas que está em recuperação judicial desde 2023, vai retomar o processo para tentar vender a rede de mercados Hortifruti, que foi fundada no Espírito Santo.

Em comunicado ao mercado, o grupo informou que está iniciando o processo de sondagem de mercado para buscar interessados na aquisição da rede Hortifruti Natural da Terra, que conta com mais de 70 lojas na Região Sudeste. No Espírito Santo, sob bandeira Hortifruti, são duas lojas, uma em Vitória e outra em Vila Velha.

O processo de venda da rede de mercados de hortifruti está no âmbito da recuperação judicial do grupo Americanas, que teve início em 2023. Segundo o comunicado, a alienação da unidade de negócios está prevista no processo competitivo e a previsão do grupo é realizar a venda até fevereiro de 2026.

Em conferência de apresentação dos resultados na quarta-feira (13), a diretora financeira e de relações com investidores, Camille Faria, afirmou que a venda da rede é um processo em andamento e uma obrigação do plano de recuperação judicial da Americanas.

E também porque o negócio não é mais considerado parte do core business da Americanas. O foco estratégico da companhia está nas lojas físicas, na complementaridade com o digital e nos serviços para os clientes das lojas Americanas.

“A venda pode impactar positivamente, uma vez que o plano diz que os recursos angariados com essa venda são usados obrigatoriamente para bater dívida. Então, todo recurso que for levantado com a venda desse ativo, ele reduz aquela dívida bruta de R$ 1,9 bilhão”, explicou a executiva, sem dar detalhes sobre o valor buscado pelo grupo para a venda da rede de hortifrutis.

A executiva disse ainda que considera a rede de hortifrutis um ativo valioso, com marca importante no Rio de Janeiro e presença em pontos estratégicos em São Paulo, o que pode ser atrativo para o mercado.

Apesar do valor do ativo, a companhia diz que reconhece o cenário macroeconômico desafiador e os juros elevados, que impactaram a avaliação do setor de alimentos nos últimos dois anos.

A Hortifruti Natural da Terra é uma rede varejista pioneira no Brasil com foco em frutas, legumes e verduras e foi fundada no Espírito Santo. Atualmente, conta com mais de 70 lojas em quatro estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a bandeira Hortifruti, e São Paulo com a bandeira Natural da Terra.

As lojas no Espírito Santo ficam localizadas na Praia do Suá, em Vitória, e na Praia da Costa, em Vila Velha.

