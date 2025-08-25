Novo arrendamento

Águia Branca deve começar a operar linhas da Itapemirim em até 60 dias

Justiça de São Paulo confirmou que as operações devem ficar com grupo capixaba pelo período de um ano, podendo ser prorrogável até ocorrer um leilão definitivo dos bens da empresa que faliu

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:40

A Justiça de São Paulo validou o arrendamento das 125 linhas da Itapemirim para a Viação Águia Branca, na última sexta-feira (22), no lugar da transportadora paulista Suzantur. Com isso, as operações devem começar em 60 dias.

Como A Gazeta tem mostrado, as linhas da Itapemirim ficaram com a Suzantur por mais de 2 anos por meio de um processo de arrendamento, uma vez que ainda não ocorreu o leilão definitivo da viação capixaba que faliu. Durante esse período, a empresa paulista pagava cerca de R$ 200 mil mensais aos credores.

Leia mais Águia Branca reage após empresa de SP acionar Cade

Com o arrendamento chegando ao fim, a Águia Branca se interessou pelas operações, afirmou que poderia pagar R$ 1,2 milhão ao mês aos credores, e a Justiça achou a proposta mais rentável, colocando-a nas operações das linhas. O prazo para a empresa capixaba ficar no controle da operação é de 1 ano, podendo ser prorrogável até ocorrer um leilão definitivo dos bens da Itapemirim.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Águia Branca afirmou que está preparada e com plena capacidade para assumir as linhas da Itapemirim e que as operações devem começar em até 60 dias — prazo que vai até 21 de outubro de 2015, já que a homologação do novo arrendamento pela Justiça paulista ocorreu em 22 de agosto.

"Nosso papel é oferecer segurança, eficiência e qualidade para cada passageiro, honrando o legado da Viação Itapemirim de mais de 72 anos, construindo um futuro de boas experiências de viagem", destacou Paula Barcellos Tommasi Corrêa, CEO da Viação Águia Branca.

Já a transportadora paulista Suzantur acionou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), destacando que, caso continue operando as linhas da Viação Itapemirim por meio do processo de arrendamento, não ocorrerá concentração de mercado caso .

Ônibus amarelos vão sumir das ruas?

No entendimento da Justiça, ao arrendar as linhas, a empresa deve manter a identidade da empresa originária. Ou seja, as marcas Itapemirim precisam ser preservadas.

Questionada sobre isso, a Águia Branca afirmou que seguirá essa medida, mantendo a marca Itapemirim nos guichês, uniformes, canais digitais e demais pontos de contato. Há, inclusive, um plano de caracterização da frota para manter a identidade visual.

Serão aproximadamente 119 ônibus dedicados e identificados, incluindo modelos RSD e DD (executivo, semileito, leito e leito-cama). A princípio, deverão ser mantidos os pontos e guichês utilizados atualmente pela Itapemirim.

Para aqueles que compraram passagem recentemente via Suzantur, a Águia Branca afirmou que irá honrar todas as passagens vendidas anteriormente, acomodando integralmente todos os passageiros.

Ao todo, são 125 linhas que constam no processo judicial e que são objeto do arrendamento à Águia Branca. A empresa capixaba afirmou que divulgará, em breve, o itinerário de cada uma. O planejamento inicial parte da malha atual da operação Itapemirim. Ajustes de frequência e ampliação de ônibus ocorrerão conforme a demanda segundo a viação capixaba.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta