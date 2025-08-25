Águia Branca deve começar a operar linhas da Itapemirim em até 60 dias

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:40
A Justiça de São Paulo validou o arrendamento das 125 linhas da Itapemirim para a Viação Águia Branca, na última sexta-feira (22), no lugar da transportadora paulista Suzantur. Com isso, as operações devem começar em 60 dias.
Como A Gazeta tem mostrado, as linhas da Itapemirim ficaram com a Suzantur por mais de 2 anos por meio de um processo de arrendamento, uma vez que ainda não ocorreu o leilão definitivo da viação capixaba que faliu. Durante esse período, a empresa paulista pagava cerca de R$ 200 mil mensais aos credores.
Com o arrendamento chegando ao fim, a Águia Branca se interessou pelas operações, afirmou que poderia pagar R$ 1,2 milhão ao mês aos credores, e a Justiça achou a proposta mais rentável, colocando-a nas operações das linhas. O prazo para a empresa capixaba ficar no controle da operação é de 1 ano, podendo ser prorrogável até ocorrer um leilão definitivo dos bens da Itapemirim.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Águia Branca afirmou que está preparada e com plena capacidade para assumir as linhas da Itapemirim e que as operações devem começar em até 60 dias — prazo que vai até 21 de outubro de 2015, já que a homologação do novo arrendamento pela Justiça paulista ocorreu em 22 de agosto.
"Nosso papel é oferecer segurança, eficiência e qualidade para cada passageiro, honrando o legado da Viação Itapemirim de mais de 72 anos, construindo um futuro de boas experiências de viagem", destacou Paula Barcellos Tommasi Corrêa, CEO da Viação Águia Branca.
Já a transportadora paulista Suzantur acionou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), destacando que, caso continue operando as linhas da Viação Itapemirim por meio do processo de arrendamento, não ocorrerá concentração de mercado caso .
No entendimento da Justiça, ao arrendar as linhas, a empresa deve manter a identidade da empresa originária. Ou seja, as marcas Itapemirim precisam ser preservadas.
Questionada sobre isso, a Águia Branca afirmou que seguirá essa medida, mantendo a marca Itapemirim nos guichês, uniformes, canais digitais e demais pontos de contato. Há, inclusive, um plano de caracterização da frota para manter a identidade visual.
Serão aproximadamente 119 ônibus dedicados e identificados, incluindo modelos RSD e DD (executivo, semileito, leito e leito-cama). A princípio, deverão ser mantidos os pontos e guichês utilizados atualmente pela Itapemirim.
Para aqueles que compraram passagem recentemente via Suzantur, a Águia Branca afirmou que irá honrar todas as passagens vendidas anteriormente, acomodando integralmente todos os passageiros.
Ao todo, são 125 linhas que constam no processo judicial e que são objeto do arrendamento à Águia Branca. A empresa capixaba afirmou que divulgará, em breve, o itinerário de cada uma. O planejamento inicial parte da malha atual da operação Itapemirim. Ajustes de frequência e ampliação de ônibus ocorrerão conforme a demanda segundo a viação capixaba.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o