Aeroporto de Vitória, enfim, decola. Só que R$ 357 milhões mais caro

Aeronave da FAB fez aproximação pela Praia de Camburi antes de pousar na nova pista. Testes foram feitos para a inauguração do terminal aeroportuário nesta quinta Crédito: Bernardo Coutinho

O ano era 2005. O então presidente Lula vem ao Estado, anuncia o início das obras do novo Aeroporto de Vitória e promete que tudo deveria ser entregue dentro de dois anos, em 2007. Deveria. Porém, só hoje, 11 anos depois da promessa, é que o novo terminal de passageiros e pista de pousos e decolagens é inaugurado, com a presença do presidente Michel Temer e de outras autoridades, que irão aterrissar na nova pista às 10h40. A cerimônia está marcada para as 11h.

Os últimos testes foram realizados na manhã de ontem, quando o avião presidencial A319, da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou na nova pista como procedimento prévio para a chegada da comitiva de Temer. A aeronave fez a aproximação pela Praia de Camburi, com uma manobra na direção do Morro do Moreno, em Vila Velha.

Saturado por não ter capacidade de atender à demanda existente desde 1999, a expectativa pelo novo aeroporto é mais antiga que a promessa de Lula. Desde o início dos anos 90, já se falava na obra, que foi anunciada oficialmente pela Infraero só em 2002, dando início a uma espera que já dura 16 anos.

MAIS CARO

Além do demasiado atraso, outro número que assusta é o crescimento do custo do empreendimento, que passou dos R$ 337,4 milhões contratados em 2005, para R$ 694,7 milhões gastos ao longo dos 11 anos de obra. O valor final é mais do que o dobro do que foi orçado inicialmente, em 2005, com diferença de R$ 357,3 milhões.

Dos quase R$ 700 milhões gastos, foram repassados R$ 135,6 milhões ao primeiro consórcio responsável pela obra, em 2008, que era formado pelas empresas Mendes Júnior, Camargo Côrrea e Estacom. No mesmo ano, o contrato foi suspenso e as obras foram paralisadas, após as denúncias de sobrepreço, superfaturamento e irregularidades no projeto apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).





A obra só foi retomada em 2015, pela JL Construções Civis, que foi contratada pelo valor de R$ 523,5 milhões para concluir o aeroporto. Mas um aditivo assinado em agosto do ano passado elevou o preço em mais R$ 26 milhões, correspondente as obras do acesso viário, totalizando em R$ 559,4 milhões, apenas o valor da fase atual.

O novo aeroporto, que enfim saiu do papel, terá capacidade de atender mais que o dobro de usuários do complexo atual, saltando de 3,5 milhões de passageiros para 8,4 milhões por ano, com um terminal quase seis vezes maior, o que deve atender a demanda por transporte aéreo pelos próximos 15 anos.

AEROPORTÔMETRO

As idas e vindas da obra foram tantas, com sucessivos atrasos, promessas e denúncias, que na ocasião da retomada da construção, em 2015, A GAZETA lançou o Aeroportômetro cobrando e pressionando as autoridades para que essa novela tivesse um fim.

A ferramenta foi criada em 26 de junho daquele ano, quando o então ministro da Aviação Civil do governo Dilma, Eliseu Padilha, veio ao Estado anunciar o reinício das obras. Na ocasião, ele prometeu que em 824 dias o novo aeroporto estaria pronto, ou seja, em 26 de setembro do ano passado. O que, como se viu, mais uma vez não foi cumprido.

Hoje o empreendimento é entregue com 184 dias de atraso, como aponta o Aeroportômetro. Com a inauguração do tão prometido aeroporto, que começa a funcionar amanhã, também a partir de amanhã, A GAZETA deixa de publicar o Aeroportômetro mas segue acompanhando os desdobramentos sobre o futuro do aeroporto.

NOVA ESTRUTURA ABRE NESTA SEXTA COM 33 LOJAS

Novo terminal de passageiros, com área cinco vezes maior do que a do atual, terá nove portões de embarque Crédito: Fernando Madeira

Nesta madrugada (30), a partir da 0h, o Aeroporto de Vitória começa a operar no novo terminal de passageiros, com acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader. A estrutura, que é quase seis vezes maior que a atual, conta com 71 pontos comerciais ante os 25 do terminal utilizado até ontem.

Já no primeiro dia de funcionamento, 33 lojas estarão abertas para o público, segundo a Infraero. Os negócios são nos segmentos de cafeteria, restaurante, artigos de banho, acessórios femininos, padaria, farmácia, turismo, bolo de rolo, açaí, sorveteria, esfirraria, além de serviços como banco 24h, locadora de veículos, estacionamento e taxistas.

De acordo com a Infraero, as concessões comerciais são licitadas por meio de pregão. Os valores de aluguéis mensais variam de acordo com o tamanho da loja, indo de R$ 5 mil a R$ 105 mil. O tempo de duração do contrato é de cinco anos.

Das 25 lojas que funcionam no atual terminal, 13 foram remanejadas para o novo, porque seus contratos já previam a migração para o novo aeroporto. A expectativa da Infraero é que os 71 pontos comerciais estejam em funcionamento nos próximos 60 dias.

PADRÃO EUROPEU

Além de mais pontos comerciais, a promessa é de um aeroporto com padrões internacionais. Entre as melhorias que vão trazer mais conforto e comodidade aos passageiros, estão uma sala de embarque maior que todo o terminal atual.

Serão seis balcões de check-in a mais (eram 25 e passam a ser 31), cinco esteiras de bagagens (eram duas), o dobro de vagas de estacionamento (de 565 para 1.067 vagas), seis pontes de embarque fixas (no atual não existe nenhuma), além de oito elevadores e seis escadas rolantes.

CERIMÔNIA

A cerimônia de inauguração vai reunir políticos e autoridades do Estado e do país. Juntamente com o presidente Michel Temer, a previsão é que façam parte do voo da Força Aérea Brasileira (FAB) os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Dyogo Oliveira, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, segundo informações da assessoria da Presidência.

Outros políticos, como ministros e parlamentares, podem a vir a embarcar no voo, mas até a noite de ontem, apenas os citados constavam como parte da comitiva. A expectativa é que o pouso aconteça na nova pista, vindo pelo mar, mas tudo vai depender das condições climáticas.

Além do Airbus A139, uma outra aeronave da equipe presidencial vai pousar em Vitória. Chamada de reserva, ela fará o pouso 30 minutos depois do avião de Temer chegar à Capital. Esse avião é para levar de volta à Brasília os cerca de 20 profissionais que atuam na equipe de governo.

O evento, marcado para as 11 horas no novo terminal de passageiros, está previsto para ter de uma a uma hora e meia de duração. Logo após o pouso do avião presidencial, Temer será recebido por autoridades para, então, ser iniciada a cerimônia, que terá atrações como o Coral da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo, a banda da Polícia Militar, além do Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho, Domingos Martins.

Após os discursos do presidente, dos ministros, do governador Paulo Hartung e de outras autoridades, Temer irá retornar a Brasília.

COMPARAÇÃO ENTRE OS TERMINAIS

Tamanho do terminal

Antigo - 6,2 mil m2

Novo - 29,5 mil m2

Portões de embarque

Antigo - Cinco

Novo - Nove

Capacidade de passageiros por ano

Antigo - 3,3 milhões

Novo - 8,4 milhões

Tamanho da pista de pouso e decolagem

Antigo - 1.750 metros de comprimento por 45 metros de largura

Novo - 2.058 metros de comprimento por 45 metros de largura

Lojas

Antigo - 25

Novo - 71

Estacionamento

Antigo - 565

Novo - 1.067

Banheiros

Antigo - Quatro

Novo - 12

Elevadores

Antigo - Nenhum

Novo - Oito

Balcões de Check-in

Antigo - 25

Novo - 31

Esteira de bagagem

Antigo - Duas

Novo - Cinco

Pátio de aeronaves

Antigo - 44,4 mil m2

Novo - 67,1 mil m2

Quantidade de voos

Antigo - 336

Novo - 341

Vagas de táxi

Antigo - 70

Novo - 150

Hangares

Antigo - Quatro

Novo - Quatro

Funcionários efetivos

Antigo - 197

Novo - 223

Funcionários terceirizados

Antigo - 268

Novo - 338