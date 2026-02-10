Maior crescimento do Brasil é puxado pela indústria 'tradicional' do ES

Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras, na Bacia de Campos. Crédito: Carlos Alberto Silva

A indústria do Espírito Santo cresceu 11,6%, em 2025. A maior expansão registrada no país. Os tradicionalíssimos petróleo, gás natural e pelotas de minério de ferro puxaram o avanço. Os dados foram divulgados, nesta terça-feira (10), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A chamada indústria extrativa cresceu 18,3% e compensou o desempenho fraco dos demais segmentos industriais do Estado. No Brasil, o indicador ficou positivo em apenas 0,6%.

O grande destaque ficou por conta do petróleo. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP), os dados consolidados de 2025 mostram uma produção total, no Espírito Santo, de 70,45 milhões de barris, 24,3% acima dos 56,65 milhões de 2024. A Vale, após as reduções de produção como consequência da tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019, vem ampliando sua atividade no Sudeste (Minas Gerais e Espírito Santo).

Não é simples e nem rápida a solução, mas os capixabas precisam ter um olhar estratégico sobre esses temas.

