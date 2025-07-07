Símbolo capixaba, conheça a história das paneleiras!

Nesta edição de Histórias do Cotidiano, com o comentarista Marcus Vinicius Sant´Ana, o assunto em destaque é o ofício das paneleiras. A data de hoje é especial! O Dia das Paneleiras de Goiabeiras é recordado em 7 de julho. Uma das características da panela de barro capixaba é a modelagem feita totalmente manual. A construção da panela de barro vai se moldando sem o uso do torno de oleiro, dando a forma desejada, no que elas denominam como “puxar a panela”. No processo artesanal, pedras lisas e cascas de coco são ferramentas que ajudam a dar o toque final nas panelas. Ouça a conversa completa!