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Histórias do Cotidiano

Símbolo capixaba, conheça a história das paneleiras!

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 07 de Julho de 2025 às 19:36

Publicado em 

07 jul 2025 às 19:36
Paneleiras de Goiabeiras
Patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição de Histórias do Cotidiano, com o comentarista Marcus Vinicius Sant´Ana, o assunto em destaque é o ofício das paneleiras. A data de hoje é especial! O Dia das Paneleiras de Goiabeiras é recordado em 7 de julho. Uma das características da panela de barro capixaba é a modelagem feita totalmente manual. A construção da panela de barro vai se moldando sem o uso do torno de oleiro, dando a forma desejada, no que elas denominam como “puxar a panela”. No processo artesanal, pedras lisas e cascas de coco são ferramentas que ajudam a dar o toque final nas panelas. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 07-07-25

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