Festival de Inverno de Domingos Martins reúne mais de 350 músicos em 30 oficinas gratuitas

Domingos Martins vai receber a 31ª edição do Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular com programação totalmente gratuita. Entre os dias 10 e 19 de julho, mais de 350 músicos passarão pelo evento que também conta com 30 oficinas voltadas à formação de instrumentistas, cantores e regentes de diferentes níveis.





O festival acontece no Campinho, sede do município, com shows, concertos, apresentações no Palco Livre e atividades formativas que fazem das montanhas capixabas um dos principais polos da música erudita do país durante o inverno.