Festival de Inverno de Domingos Martins reúne mais de 350 músicos em 30 oficinas gratuitas

Domingos Martins vai receber a 31ª edição do Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular com programação totalmente gratuita. Entre os dias 10 e 19 de julho, mais de 350 músicos passarão pelo evento que também conta com 30 oficinas voltadas à formação de instrumentistas, cantores e regentes de diferentes níveis.
O festival acontece no Campinho, sede do município, com shows, concertos, apresentações no Palco Livre e atividades formativas que fazem das montanhas capixabas um dos principais polos da música erudita do país durante o inverno.
Ao todo, serão oferecidas 30 oficinas destinadas a músicos com idade mínima de 14 anos que já possuam conhecimento técnico em seu instrumento e noções básicas de teoria e leitura musical. O festival também conta com uma oficina de musicalização infantil, voltada a crianças de 4 a 11 anos, incentivando o primeiro contato com a música de forma lúdica e educativa.
No Programa de Música Erudita, os participantes poderão frequentar oficinas de Canto Coral, Canto Lírico, Clarineta, Flauta, Percussão Sinfônica, Piano, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba/Eufônio, Viola, Violino e Violoncelo, além das práticas de Orquestra e Banda Sinfônica. Já o Programa de Música Popular oferece oficinas de Bateria, Canto Popular, Contrabaixo Elétrico, Guitarra, Piano Popular, Saxofone Popular, Trombone Popular, Trompete Popular e Violão Popular, além da prática de Big Band. A programação é complementada pelo Programa Teórico-Prático, com aulas de Leitura de Partitura e Laboratório Rítmico, Harmonia e Improvisação.
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O ingresso no programa pedagógico acontece por duas modalidades. Parte dos participantes é selecionada por instituições parceiras do festival, responsáveis por indicar estudantes para bolsas de estudo integrais e parciais. As demais vagas são preenchidas por meio de inscrições abertas ao público. Os bolsistas contam com alojamento durante o período de realização das atividades.
A programação pedagógica será encerrada com apresentações dos alunos nos palcos do festival, como resultado das oficinas ocorridas ao longo da semana. Na sexta-feira e no sábado, grupos como a Prática de Orquestra e a Big Band se apresentarão no Palco Sesc, como parte da programação oficial.