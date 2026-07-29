Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026

Os cinemas recebem grandes estreias de filmes nesta quinta-feira Crédito: Imagem: Andrew Will | Shutterstock

Dos documentários brasileiros às produções internacionais, as estreias de filmes desta quinta-feira, 30 de julho, levam aos cinemas histórias que emocionam, provocam reflexões e exploram diferentes perspectivas sobre o passado, o presente e o futuro. Entre os lançamentos, há narrativas inspiradoras, ficção científica, dramas familiares e o retorno de um clássico do cinema europeu.

A seguir, veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 30 de julho!

1. Não Sei Viver Sem Palavras

Em “Não Sei Viver Sem Palavras”, o escritor Ignácio de Loyola Brandão compartilha lembranças, reflexões e sua trajetória em um documentário intimista Crédito: Imagem: Reprodução digital | Bretz Filmes

Dirigido por André Brandão, o documentário apresenta um retrato sensível de Ignácio de Loyola Brandão, um dos grandes nomes da literatura brasileira . Ao acompanhar o cotidiano do escritor, o longa entrelaça lembranças, reflexões e passagens marcantes de sua carreira, revelando sua relação profunda com a escrita. Conduzida pelo olhar do próprio filho, a produção ultrapassa o formato biográfico para explorar os laços familiares, o processo criativo e o legado de um autor cuja vida sempre esteve ligada à força da palavra. O filme estará disponível apenas em algumas salas de cinema.

2. Aquele Que Viu o Abismo

Em “Aquele Que Viu o Abismo”, um homem tenta desvendar visões misteriosas enquanto foge de uma corporação que promete a vida eterna Crédito: Imagem: Reprodução digital | Embaúba Filmes

Em um futuro marcado pelo controle de uma poderosa corporação, X (Negro Leo) luta para permanecer vivo enquanto tenta compreender as estranhas visões que o perseguem. Cercado por uma sequência de assassinatos e acontecimentos enigmáticos, ele se torna alvo da ProLife, uma multinacional que promete a seus seguidores a chance de alcançar a vida eterna.

À medida que mergulha em uma realidade cada vez mais inquietante, o protagonista percorre um caminho repleto de mistérios, reflexões e experiências sensoriais, em uma ficção científica experimental que desafia as convenções do gênero e convida o público a interpretar seus múltiplos significados. O filme estará disponível apenas em algumas salas de cinema.

3. A Fabulosa Máquina do Tempo

Em “A Fabulosa Máquina do Tempo”, meninas do sertão imaginam uma viagem pelo passado para conhecer a história das mulheres de sua comunidade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Descoloniza Filmes

No sertão do Piauí, um grupo de meninas cria uma máquina do tempo imaginária para viajar pelas histórias das mulheres de sua comunidade . Ao conhecer as experiências de mães, avós e outras gerações, elas entram em contato com lembranças marcadas por desafios, desigualdades e conquistas, enquanto refletem sobre o futuro que desejam construir.

Entre realidade e fantasia, o documentário registra esse encontro entre passado, presente e futuro, revelando como a imaginação pode transformar a forma de enxergar a própria trajetória. O filme estará disponível apenas em algumas salas de cinema.

4. As Cores do Tempo

Em “As Cores do Tempo”, quatro primos descobrem segredos familiares que conectam diferentes gerações e transformam suas vidas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Imovision

Quatro primos distantes se reencontram após herdarem uma antiga propriedade localizada no interior da Normandia. Enquanto organizam o local, eles descobrem vestígios da trajetória de Adèle, uma jovem integrante da família que partiu para Paris no final do século XIX em busca de uma nova vida.

À medida que mergulham nessa investigação, memórias vêm à tona e unem diferentes épocas , revelando segredos, laços familiares e o impacto que decisões tomadas décadas antes ainda exercem sobre as novas gerações. Entre passado e presente, o filme constrói uma emocionante jornada sobre herança, identidade e o poder das lembranças. O longa estará disponível apenas em algumas salas de cinema.

5. A Professora de Piano (Relançamento)

Em “A Professora de Piano”, uma respeitada pianista vê sua rotina mudar quando um novo aluno desperta seus desejos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Filmicca

Vinte e cinco anos após seu lançamento original, o aclamado drama de Michael Haneke retorna aos cinemas brasileiros em versão restaurada, permitindo que o público revisite um dos filmes mais marcantes do cinema europeu contemporâneo.