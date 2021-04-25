Arcrebiano vai participar da nova edição de No Limite, diz colunista

O Big Brother Brasil 2021 está chegando ao fim, mas não vamos deixar de ver capixaba em reality show da Globo. O rapaz de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, Arthur Picoli, sai de cena, mas já se pode começar a torcer por Arcrebiano Araújo, o Bill, na nova edição de "No Limite".
A informação é do colunista Leo Dias. Bill teve uma participação breve na edição do BBB deste ano, em que chegou a trocar beijos com a cantora Karol com K, foi pivô de discussões entre a participante e Carla Dias e acabou deixando o programa em um paredão entre os queridinhos Juliette e Gilberto.
A aguardada lista de participantes do “No Limite” será divulgada oficialmente neste domingo (25), nos intervalos da TV Globo, a partir do “Domingão do Faustão”. Leo Dias, porém, já antecipou alguns nome de ex-BBBs que devem fazer parte do elenco do reality de sobrevivência, como Angélica Ramos (BBB 15), Kaysar Dadour (BBB 18) e Paula Amorim (BBB 18).
NOVA EDIÇÃO
A quinta edição de “No Limite” vai ser apresentada por André Marques e tem estreia marcada para o dia 11 de maio. O programa é ao estilo “sobrevivência na selva”. A atração vai contar com onze episódios, que vão ao ar às terças-feiras, após a novela “Império”, da TV Globo.
A grande final vai ser transmitida ao vivo, no dia 20 de julho. Recentemente, a emissora deu início a estudos para viabilizar também a exibição de episódios – mais curtos – aos domingos, depois do “Fantástico”. Caso isso seja acertado, a edição pode ter mais capítulos.