Arcrebiano vai participar da nova edição de No Limite, diz colunista

A aguardada lista de participantes do “No Limite” será divulgada oficialmente neste domingo (25), nos intervalos da TV Globo, a partir do “Domingão do Faustão”. Leo Dias, porém, já antecipou alguns nome de ex-BBBs que devem fazer parte do elenco do reality de sobrevivência, como Angélica Ramos (BBB 15), Kaysar Dadour (BBB 18) e Paula Amorim (BBB 18).

A grande final vai ser transmitida ao vivo, no dia 20 de julho. Recentemente, a emissora deu início a estudos para viabilizar também a exibição de episódios – mais curtos – aos domingos, depois do “Fantástico”. Caso isso seja acertado, a edição pode ter mais capítulos.