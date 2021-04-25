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Capixaba em reality

Arcrebiano vai participar da nova edição de No Limite, diz colunista

Leo Dias aponta capixaba como um dos desafiantes do programa. Bill foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 2021

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 10:30

Publicado em 

25 abr 2021 às 10:30
O capixaba Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo, está na nova edição de No Limite Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Big Brother Brasil 2021 está chegando ao fim, mas não vamos deixar de ver capixaba em reality show da Globo. O rapaz de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, Arthur Picoli, sai de cena, mas já se pode começar a torcer por Arcrebiano Araújo, o Bill, na nova edição de "No Limite". 
A informação é do colunista Leo Dias. Bill teve uma participação breve na edição do BBB deste ano, em que chegou a trocar beijos com a cantora Karol com K, foi pivô de discussões entre a participante e Carla Dias e acabou deixando o programa em um paredão entre os queridinhos Juliette e Gilberto. 
A aguardada lista de participantes do “No Limite” será divulgada oficialmente neste domingo (25), nos intervalos da TV Globo, a partir do “Domingão do Faustão”. Leo Dias, porém, já antecipou alguns nome de ex-BBBs que devem fazer parte do elenco do reality de sobrevivência, como Angélica Ramos (BBB 15),  Kaysar Dadour (BBB 18) e Paula Amorim (BBB 18).

NOVA EDIÇÃO

A quinta edição de “No Limite” vai ser apresentada por André Marques e tem estreia marcada para o dia 11 de maio.  O programa é ao estilo “sobrevivência na selva”. A atração vai contar com onze episódios, que vão ao ar às terças-feiras, após a novela “Império”, da TV Globo.
A grande final vai ser transmitida ao vivo, no dia 20 de julho. Recentemente, a emissora deu início a estudos para viabilizar também a exibição de episódios – mais curtos – aos domingos, depois do “Fantástico”. Caso isso seja acertado, a edição pode ter mais capítulos.

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