Arcrebiano sobre infância humilde: "Morávamos em um barraquinho no ES"

O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil Crédito: Roberto Trumpas/Reprodução/Instagram @bilaraujjo

Arcrebiano saiu do " BBB 21 " com uma fama inegável de galã da edição. Mas até chegar ao ponto em que está, passou por poucas e boas desde a infância humilde no Espírito Santo.

Em entrevista à Quem, ele lembrou desse período: “Minha infância foi bem humilde, mas nunca faltou nada. Meu pai sempre deu muita educação para a gente, também. Nós morávamos em um barraquinho em Vitória, no Espírito Santo, e meu pai conseguiu uma proposta de trabalho em Goiânia. Hoje ele já abriu a própria empresa dele e tudo mais. Foi uma infância boa. Eu fiz tudo o que uma criança fazia. Brinquei na rua, na lama, de bolinha de gude, de pipa”.

O modelo ainda disse que quando a família se mudou para Goiânia, foram todos de caminhão para a nova casa. “A gente veio de caminhão do Espirito Santo até Goiânia. Eu nunca tinha viajado na vida. Foi engraçado demais, todos nós no caminhão da empresa que meu pai trabalhava”, falou.

Até por isso, agora com a carreira em construção, Arcrebiano disse com carinho que pretende ajudar os pais quando começar a colher os frutos de ser um ex-reality da Globo. “Eu tento ajudá-los o máximo que posso, mas sempre lembro a minha mãe que não estou rico. Se precisar de alguma coisa, um remédio, vou ajudar sempre. Mas não estou milionário. Sou pé no chão, continuo com a mesma humildade e não subindo isso para a cabeça”, ponderou.

VAIDADE E PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Sobre a aparência, Arcrebiano não negou à revista que é, sim, vaidoso. E admitiu que antes de ser confinado acabou se submetendo ao procedimento de harmonização facial, feito à base de botox e preenchimentos, para ficar com o rosto do jeito que queria. Depois da eliminação, ele colocou lentes de contato nos dentes.

O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil Crédito: Roberto Trumpas/Reprodução/Instagram @bilaraujjo

“Já previa fazer (antes de entrar no BBB 21), mas não tinha condições para isso. Eu tentava me cuidar ao máximo para ficar bem como gosto. Então, fiz a harmonização em Goiânia, paguei. Eu queria fazer, mas era uma coisa sutil. E depois, o que queria fazer era colocar um sorriso melhor", relatou.

E continuou: "Eu gostava do meu sorriso, mas ele era muito amarelado e os clareamentos não davam muito certo. Eu saía do clareamento e ia beber café, porque sou viciado em café. Então, não dava certo. Consegui colocar do jeito que quero e agora não quero mexer em mais nada”.

Até por essa aparência toda, o capixaba também destacou como tem sido o assédio nas redes sociais. “As pessoas me param na rua, e isso está começando a acontecer. Estou acostumando, começando, na verdade. Quando saí da casa foi assustador”, avaliou.