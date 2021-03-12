Xuxa abre o jogo sobre sexo, diz usar vibrador e fala: "Hoje faço amor"

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Xuxa decidiu abrir sua intimidade em conversa com Sabrina Sato para canal do YouTube. A loira de 57 anos de idade revelou que a vida sexual melhorou muito ao longo dos anos.

"Se eu transasse com o Junno (namorado da apresentadora) aos 17 anos, não teria dado valor para o que a gente faz agora. A maturidade faz a gente dar mais valor a tudo que faz. Antes, eu fazia sexo. Hoje, faço amor, sexo, trepo, todos os nomes que se dá para uma relação, porque me permito a isso”, começou.

Admitindo que usa vibradores e outros brinquedos eróticos, a mãe de Sasha ainda comentou que esses acessórios não servem só para mulheres, mas também para homens e continuou: "Para um relacionamento durar, tem que fazer o que todo mundo faz e, depois, inventar, criar, descobrir outras coisas, ver vídeos".