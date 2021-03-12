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Xuxa abre o jogo sobre sexo, diz usar vibrador e fala: "Hoje faço amor"

Apresentadora de 57 anos de idade revelou que acessórios eróticos são importantes em determinado ponto do relacionamento e falou sobre experiências próprias na cama

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2021 às 09:30
A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Xuxa decidiu abrir sua intimidade em conversa com Sabrina Sato para canal do YouTube. A loira de 57 anos de idade revelou que a vida sexual melhorou muito ao longo dos anos. 
"Se eu transasse com o Junno (namorado da apresentadora) aos 17 anos, não teria dado valor para o que a gente faz agora. A maturidade faz a gente dar mais valor a tudo que faz. Antes, eu fazia sexo. Hoje, faço amor, sexo, trepo, todos os nomes que se dá para uma relação, porque me permito a isso”, começou. 
Admitindo que usa vibradores e outros brinquedos eróticos, a mãe de Sasha ainda comentou que esses acessórios não servem só para mulheres, mas também para homens e continuou: "Para um relacionamento durar, tem que fazer o que todo mundo faz e, depois, inventar, criar, descobrir outras coisas, ver vídeos". 

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"Eu me descobri muito tarde. Isso de se conhecer, se tocar... Como é uma coisa cara, as pessoas que não têm a possibilidade de ter esses brinquedinhos podem usar o chuveirinho. A água batendo lá é uma maravilha, resolve da mesma maneira", corroborou. 

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