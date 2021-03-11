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"Ficou com Deus"

E Carla Diaz? Capixaba Arthur solta bomba no BBB 21: "Seis anos apaixonado"

Em conversa com Fiuk na festa desta quarta (10), crossfiteiro do Espírito Santo deu a entender que tem um amor de outros carnavais fora do reality da Globo, se contradizendo com o romance que manteve com Carla Diaz no confinamento

Publicado em 11 de Março de 2021 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2021 às 09:12
BBB 21: Arthur curte festa na área externa da casa
BBB 21: Arthur curte festa na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Arthur, o capixaba do "BBB 21", viveu um romance com Carla Diaz dentro do reality. Mas o crossfiteiro acabou soltando uma bomba durante a festa desta quarta-feira (10) que deixou os espectadores do reality da Globo chocados. 
Arthur conversava com Fiuk quando confidenciou ao cantor que não supera um relacionamento facilmente. Sem entender, o filho de Fábio Jr mencionou Carla, que atualmente está no quarto secreto depois de ser "eliminada". 
"Você não supera mesmo! Você tem problema em superar. Tem seis semanas que você não me supera", provocou Fiuk. 
"Têm seis anos que eu estou apaixonado", retrucou o capixaba do Sul do Espírito Santo. 

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Ao perceber que Fiuk não entendeu muito bem o que ele quis dizer, o educador físico deu, de novo, a entender que tem um grande amor fora da casa mais vigiada do Brasil: "Eu estou falando de amor". 

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