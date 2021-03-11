E Carla Diaz? Capixaba Arthur solta bomba no BBB 21: "Seis anos apaixonado"

Arthur, o capixaba do "BBB 21", viveu um romance com Carla Diaz dentro do reality. Mas o crossfiteiro acabou soltando uma bomba durante a festa desta quarta-feira (10) que deixou os espectadores do reality da Globo chocados.
Arthur conversava com Fiuk quando confidenciou ao cantor que não supera um relacionamento facilmente. Sem entender, o filho de Fábio Jr mencionou Carla, que atualmente está no quarto secreto depois de ser "eliminada".
"Você não supera mesmo! Você tem problema em superar. Tem seis semanas que você não me supera", provocou Fiuk.
"Têm seis anos que eu estou apaixonado", retrucou o capixaba do Sul do Espírito Santo.
Ao perceber que Fiuk não entendeu muito bem o que ele quis dizer, o educador físico deu, de novo, a entender que tem um grande amor fora da casa mais vigiada do Brasil: "Eu estou falando de amor".