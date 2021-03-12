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8h de competição

"BBB 21": Fiuk será eleito novo líder após vencer prova com Rodolffo

O novo líder terá um veto para a próxima semana que tira alguém da prova. O paredão será formado pela indicação do líder e os três mais bem votados da casa

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2021 às 09:05
BBB 21: Fiuk e Rodolffo comemoram prova do líder
BBB 21: Fiuk e Rodolffo comemoram prova do líder Crédito: TV Globo/Reprodução
Fiuk será eleito o novo líder do BBB 21. Isso porque ele e Rodolffo venceram a Prova do Líder de resistência após desistência na manhã desta sexta-feira (12) de Arthur e Projota.
Já na cozinha da casa, Fiuk pediu que Rodolffo tenha piedade por ele e dê a liderança. Por estar imune, o sertanejo aceitou a proposta e afirmou que presenteará o colega com a liderança. Rodolffo ganha R$ 20 mil.
Por volta de 8h, Arthur sentiu desconforto e resolveu parar. Foi quando a dupla se jogou no isopor para celebrar a conquista após mais de oito horas de prova.
Gilberto e Sarah foram os primeiros a deixar a competição. Gil chorou ao abandonar a prova e foi consolado por Sarah. "Fica tranquilo. Não chora, não. A gente não iria ganhar. A gente tem que ser realista", disse ela ao colega de prova e principal amigo dentro da casa do BBB 21.

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Carla Diaz e Juliette foram a segunda dupla a deixar a prova. A atriz não conseguiu seguir na dinâmica, chegou a pedir água para Pocah e preferiu parar.
Thaís e Viih Tube não conseguiram completar a rodada e deixaram a prova momentos depois de completarem seis horas na disputa pela liderança da semana. João Luiz e Camilla de Lucas também deixaram a disputa já pela manhã.
Na prova, um jogador da dupla fica de um lado da plataforma segurando um aparelho de barbear gigante e o parceiro do lado oposto. Ao disparar o cronômetro, um dos jogadores deve atravessar uma plataforma e ir ao encontro do outro entregar o aparelho. Quem o recebe deve atravessar a plataforma de volta e apertar um botão.
O novo líder terá um veto para a próxima semana que tira alguém da prova. O paredão será formado pela indicação do líder e os três mais bem votados da casa. Um dos quatro indicados se livra da berlinda na prova do bate e volta.
​Caio Afiune, que fraturou o pé durante a disputa em uma das provas, foi vetado pelo apresentador Tiago Leifert de participar da Prova do Líder por risco de se machucar na travessia. Pocah foi vetada pelo líder Rodolffo.
Leifert disse para Caio que ele não teria recomendação médica para fazer a prova. Em contrapartida, ele indicou um dos brothers que não poderiam ser vetado pelo líder na disputa e escolheu Projota.
Rodolffo, que descobriu que está imune por mais uma semana no jogo, vetou Pocah alegando que sente-se ameaçado por ela no jogo. Arthur, Carla Diaz e João Luiz não podiam ser vetados porque estavam no Paredão falso.

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