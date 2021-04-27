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Favorita do reality

BBB 21: Carlinhos Brown anuncia música em homenagem a Juliette

Ela é uma das participantes mais queridas da edição e favorita a ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. "Inspirado na simplicidade, no jeito, no sotaque e na espontaneidade da querida Juliette Freire, escrevi essa canção junto com meu amigo Jorge Nazarath"

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 08:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2021 às 08:06
Juliette BBB 21
Capa do single "Juliette, Mon Amour", de Carlinhos Brown Crédito: Instagram | @carlinhosbrown
O cantor Carlinhos Brown, 58, anunciou no Instagram o lançamento na sexta-feira (30) de uma música inspirada na maquiadora Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil 21. Ela é uma das participantes mais queridas da edição e favorita a ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.
Brown falou da capa do single "Juliette, Mon Amour", que tem o desenho de uma mulher com longos cabelos sentada próximo de uma paisagem com cactos. Ele disse que a canção, feita em parceria com Jorge Narath, é inspirada em Juliette.
"Inspirado na simplicidade, no jeito, no sotaque e na espontaneidade da querida Juliette Freire, escrevi essa canção junto com meu amigo Jorge Nazarath. A resposta para ela não podia ser só aquele agradecimento. Então, vou retribuir esse carinho em forma de música, nesta sexta, dia 30", escreveu.
Em menos de três meses, Juliette saltou de 3 mil seguidores no Instagram para 22,1 milhões de fãs, sendo hoje a terceira BBB mais seguida na história do programa --perde só para Sabrina Sato e Grazi Massafera.
Além de contar com um administrador de redes sociais que ela diz ser um "gênio", a maquiadora, que é paraibana, tem uma combinação de fatores muito cobiçada pela TV, chamada de carisma.
Quanto mais os dias passam, mais cresce a sua torcida. Nesse contexto, Juliette já é alvo de planos na Globo para ser aproveitada na programação, com a vantagem de reforçar um sotaque pouco ouvido em uma emissora em busca de diversidade.
A torcida de famosos também é grande, incluindo Xuxa Meneghel e a cantora Thalia.
Do último "BBB", a Globo contratou Babu, Rafa Kalimann e Thelminha, a campeã, sem contar a fila de ex-confinados aproveitados na tela da emissora.

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